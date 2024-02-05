Доба на Харківщині: під вогнем Вовчанськ, Козача Лопань та Куп’янськ. ФОТОрепортаж

Ворог продовжує обстрілювати Харківщину. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 18 населених пунктів Харківщини, зокрема: Веселе, Хатище, Бударки, Синьківка, Табаївка, Іванівка, Берестове та ін.