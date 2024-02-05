Доба на Харківщині: під вогнем Вовчанськ, Козача Лопань та Куп’янськ. ФОТОрепортаж
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Ворог продовжує обстрілювати Харківщину. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 18 населених пунктів Харківщини, зокрема: Веселе, Хатище, Бударки, Синьківка, Табаївка, Іванівка, Берестове та ін.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, окупанти збільшили кількість авіаударів, протягом доби влучали по Малій Вовчі, Устинівці, Вільхуватці, Хатньому, Великому Бурлуку, Кам'янці, Колодязному, Синьківці, Петропавлівці, Кучерівці, Іванівці, Кислівці, Котлярівці, Крохмальному, Піщаному.
За даними ОВА:
- О 10:25 окупанти завдали ударів по с. Козача Лопань Харківського району.
- Внаслідок обстрілу об 11:00 с. Василівка Куп’янського району пошкоджено підстанцію та приватний будинок. Постраждалих немає.
- О 12:06 відбувся ворожий обстріл м. Вовчанськ. Пошкоджено скління та фасад будівлі адміністрації, дах, перекриття будівлі "ЦНАП". Пошкоджено 4 приватних будинка. Постраждалих немає.
- О 14:00 ворог завдав ударів КАБавми по с. Колодязне Куп’янського району. Зруйновано двоповерховий багатоквартирний будинок.
- О 20:30 внаслідок ворожого обстрілу двома КАБами с. Горяне Куп’янського району пошкоджено адміністративну будівлю, складське приміщення, майстерню агропідприємства, знищено с/г техніку, є пошкодження електромереж. Також пошкоджено вікна та паркан поряд розташованого житлового будинку.
- О 23:15 внаслідок обстрілу м. Куп'янськ пошкоджено приватний будинок. Без постраждалих.
- О 23:27 окупанти вдарили по с. Козачій Лопані Харківського району.
Протягом доби на території Харківської області зведені групи вибухотехніків провели розмінування 4,04 га території, знищили 141 вибухонебезпечний предмет.