Доба на Херсонщині: обстріли житлових кварталів та музею у Херсоні. ФОТО

Російські загарбники протягом минулої доби 36 разів обстріляли території Херсонщини з артилерії, мінометів, РСЗВ та БпЛА. По місту Херсон ворог спрямував 32 снаряди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; музей у Херсоні. Через російську агресію одна людина дістала поранення", - йдеться в повідомленні.

За інформацією начальника Херсонської МВА Романа Мрочка, ураження зафіксовані в Херсоні, Садовому, Придніпровському та Антонівці.

Вночі росіяни прицільно били по одному з житлових кварталів Херсону. За інформацією ДСНС України, внаслідок обстрілів одразу за двома адресами виникли пожежі в приватних будинках.

"Попри постійні повторні обстріли рятувальникам вже до ранку вдалось загасити пожежі", - додали в ДСНС.

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