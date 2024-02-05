У РФ зниклий вертоліт МНС Мі-8 знайшли на дні озера, екіпаж загинув, - росЗМІ. ФОТО

Зниклий 4 лютого в Росії вертоліт МНС РФ Мі-8 знайшли в Онезькому озері в Карелії. Екіпаж з трьох осіб, перестав виходити на зв’язок, коли здійснював тренувальний політ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російський ТАСС, МНС РФ та росЗМІ SHOT.

Як зазначається, у Карелії рятівники на снігоходах та суднах на повітряній подушці обстежили акваторію в районі села Дерев'яне і виявили уламки гелікоптера за 11 км від берега на глибині до 50 метрів.

У МНС наголосили, що екіпаж гелікоптера був досвідченим.

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"Вертольотом керував досвідчений екіпаж із тисячами годин нальоту. За час роботи в МНС Росії фахівці неодноразово залучалися до пошуку та порятунку людей", - йдеться у повідомленні.

У РФ створили оперативний штаб і комісію з розслідування авіапригоди, до робіт залучили понад 140 фахівців і 33 одиниці техніки, а також водолазів.

"Виявлено місце падіння вертольота Мі-8 в Онезькому озері за 11 км від берега, уламки перебувають на глибині 40-50 метрів", - йдеться в повідомленні російського ТАСС.

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Як інформує російське ЗМІ SHOT, нині на місці падіння Мі-8 розпочали роботу водолази. До пошуків підключили телекерований підводний апарат "Фалькон", здатний занурюватись на 300 метрів.

"Командир повітряного судна Євсєєв В.М. - родом із Саранська, там у нього була своя школа пілотів для дітей та підлітків", - зазначає ЗМІ.

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