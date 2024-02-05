Залужний оприлюднив фото з Шапталою: "Нам ще буде дуже важко, але точно вже ніколи не буде соромно"
Про це він повідомив у Facebook, оприлюднивши фото із Сергієм Шапталою, передає Цензор.НЕТ.
"Нам ще буде дуже важко, але точно вже ніколи не буде соромно. Щасливий, що в цьому житті та під час війни Ви були поруч зі мною, людина, для якої Україна справді понад усе.
З Днем народження Друже! Віримо в краще. Ми його вже заслужили", - йдеться в повідомленні до фото.
Відставка Залужного
Раніше джерела повідомляли про те що президент України Володимир Зеленський підписав указ про зняття з посади Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного. Однак пізніше прессекретар президента Зеленського Сергій Никифоров у коментарі УП заявив, що Валерія Залужного не звільняли з посади. Пізніше з'явилась інформація про те що Зеленський, Залужний та Умєров 29 січня зустрічалися на Банковій щодо відставки головнокомандувача ЗСУ.
В інтерв’ю італійському телеканалу Rai1 Зеленський, відповідаючи на запитання щодо розбіжностей із Залужним, заявив що думає про відставку Залужного.