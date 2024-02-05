Залужний оприлюднив фото з Шапталою: "Нам ще буде дуже важко, але точно вже ніколи не буде соромно"

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний оприлюднив фото із начальником Генштабу Сергієм Шапталою. Раніше президент Зеленський вперше підтвердив наміри відправити Залужного у відставку.

Про це він повідомив у Facebook, оприлюднивши фото із Сергієм Шапталою, передає Цензор.НЕТ.

"Нам ще буде дуже важко, але точно вже ніколи не буде соромно. Щасливий, що в цьому житті та під час війни Ви були поруч зі мною, людина, для якої Україна справді понад усе.

З Днем народження Друже! Віримо в краще. Ми його вже заслужили", - йдеться в повідомленні до фото.

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Відставка Залужного

Раніше джерела повідомляли про те що президент України Володимир Зеленський підписав указ про зняття з посади Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного. Однак пізніше прессекретар президента Зеленського Сергій Никифоров у коментарі УП заявив, що Валерія Залужного не звільняли з посади. Пізніше з'явилась інформація про те що Зеленський, Залужний та Умєров 29 січня зустрічалися на Банковій щодо відставки головнокомандувача ЗСУ.

В інтерв’ю італійському телеканалу Rai1 Зеленський, відповідаючи на запитання щодо розбіжностей із Залужним, заявив що думає про відставку Залужного.

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