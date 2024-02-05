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Залужний оприлюднив фото з Шапталою: "Нам ще буде дуже важко, але точно вже ніколи не буде соромно"

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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний оприлюднив фото із начальником Генштабу Сергієм Шапталою. Раніше президент Зеленський вперше підтвердив наміри відправити Залужного у відставку.

Про це він повідомив у Facebook, оприлюднивши фото із Сергієм Шапталою, передає Цензор.НЕТ.

Сергій Шаптала та Валерій Залужний

"Нам ще буде дуже важко, але точно вже ніколи не буде соромно. Щасливий, що в цьому житті та під час війни Ви були поруч зі мною, людина, для якої Україна справді понад усе.

З Днем народження Друже! Віримо в краще. Ми його вже заслужили", - йдеться в повідомленні до фото.

Валерій Залужний

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Відставка Залужного

Раніше джерела повідомляли про те що президент України Володимир Зеленський підписав указ про зняття з посади Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного. Однак пізніше прессекретар президента Зеленського Сергій Никифоров у коментарі УП заявив, що Валерія Залужного не звільняли з посади. Пізніше з'явилась інформація про те що Зеленський, Залужний та Умєров 29 січня зустрічалися на Банковій щодо відставки головнокомандувача ЗСУ.

В інтерв’ю італійському телеканалу Rai1 Зеленський, відповідаючи на запитання щодо розбіжностей із Залужним, заявив що думає про відставку Залужного.

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Щира вдячність та повага справжнім воїнам...
  • Прощай немытая раССея
  • Чайка Київ
    З Днем народження, Генерале!!! Многая літа !!!
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