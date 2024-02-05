Знешкоджено агентурну мережу ФСБ РФ: серед затриманих - інженерка оборонного заводу та чиновниця міськради на Донеччині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала розгалужену агентурну мережу ФСБ РФ. У результаті спецоперації одночасно затримано 5 російських агентів, які діяли в Одеській, Запорізькій та Донецькій областях. Агенти розвідували місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки ЗСУ на прифронтових територіях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Зазначається, що фігуранти також намагалися виявити склади з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами Сил оборони. Крім того, їх цікавили геолокації та особливості роботи промислових потужностей, де ремонтують важке озброєння українських військ.

Разом з цим поплічники окупантів збирали відомості про наслідки ворожих прильотів та "верифікували" координати для нових ракетних атак РФ.

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Учасники агентурної мережі

Для конспірації учасники російської агентури діяли окремо один від одного, але були "підзвітні" єдиному куратору ворожої групи – кадровому співробітнику ФСБ. Його установчі дані вже відомі співробітникам СБУ.

Так, серед затриманих була посадовиця відділу однієї із міськрад Донеччини. Крім неї в області знаходились ще двоє ворожих агентів – ексочільник місцевого комунального підприємства та мешканка Краматорська.

Іншою учасницею ворожої групи виявилася інженерка-технологиня одного з оборонних підприємств Запоріжжя. Фігурантка "зливала" до ФСБ розвіддані щодо ремонту бойової техніки на виробничих потужностях заводу.

Ще одним російським агентом виявився посадовець транспортної компанії з Одещини. За вказівкою російської спецслужби він збирав інформацію про можливу передачу позашляховиків на потреби ЗСУ.

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За даними слідства, до вербування російською спецслужбою кожен із фігурантів був активним учасником прокремлівських груп у популярних месенджерах. Таким чином вони потрапили у поле зору ФСБ, яка потім дистанційно залучила їх до співпраці.

Для комунікації з агентами їхній російський куратор створив кожному з них анонімний чат, з яких видаляли всю прочитану переписку.

Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони, які вони використовували для листування з ФСБ.

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Що загрожує

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.





