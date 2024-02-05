Законопроєкт Сенату: Україна більше не зможе платити пенсії грошима США. ФОТО

У законопроєкті Сенату щодо допомоги Україні прописано, що пряма бюджетна підтримка США не може бути використаною на відшкодування пенсій.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Liga.net, про це йдеться в тексті документа.

"Гроші, виділені на бюджетну підтримку, [...] не можуть використовуватися для відшкодування пенсій", – йдеться в тексті законопроєкту.

Зазначається, що законопроєкт передбачає $60,06 млрд на підтримку України, але на пряму бюджетну підтримку в ньому закладено лише $7,85 млрд.

Посол України в США Оксана Маркарова прокоментувала законопроєкт та навела загальний розподіл допомоги.

Оборонні видатки

На них планується виділити 50,43 млрд дол., з яких:

48.4 млрд дол. – Міністерству оборони США на подальшу підтримку України в її боротьбі з Росією до 31 грудня 2024 року включно, а саме:

19,85 млрд дол. – на поповнення американських військових озброєнь і техніки, наданих Україні із запасів Міністерства оборони США;

13,8 млрд дол. – на переозброєння України через закупівлю зброї та боєприпасів у оборонно-промислової бази США;

14,8 млрд дол – на військову підготовку, обмін розвідданими, посилення присутності в зоні відповідальності Європейського командування та інші заходи підтримки.

8 млн дол. для Генерального інспектора Міністерства оборони для продовження нагляду за допомогою Україні з боку США.

1,6 млрд дол. для зовнішнього військового фінансування (FMF) для задоволення потреб України та інших регіональних партнерів у протиповітряній обороні, артилерії, морській безпеці, технічному обслуговуванні та підтримці;

300 млн дол. на допомогу Україні у захисті її кордонів та просуванні верховенства права;

100 млн дол. на підтримку програм з розмінування, боротьби з тероризмом та нерозповсюдженням зброї масового знищення", - йдеться в дописі.

Економічна, фінансова, ядерна та цивільна безпека

На цілі у законопроєкті передбачено виділити 9,654 млрд дол. Вони включатимуть:

7,85 млрд дол. на пряму бюджетну підтримку України. При цьому законопроєкт передбачає заборону на відшкодування пенсій за рахунок прямої бюджетної підтримки США;

1,58 млрд дол. на розбудову самодостатньої української економіки у пріоритетних секторах, як-от транспорт та енергетика, а також розвиток приватного сектору;

25 млн дол. Офісу перехідних ініціатив USAID для підтримки зусиль з відновлення та підвищення стійкості в Молдові та на українських територіях, відвойованих у Росії;

50 млн дол. для реагування на ситуацію у сфері глобальної продовольчої безпеки, зокрема внаслідок вторгнення росії в Україну.

149 млн дол. Національній адміністрації з ядерної безпеки США.

Гуманітарна допомога

2,3 млрд дол Міністерству охорони здоров'я і соціальних служб США на допомогу новоприбулим біженцям, у тому числі для надання українцям, які отримали гуманітарний пароль у 2024 фінансовому році тих самих переваг, що отримали українці за гуманітарним паролем у 2022 та 2023 фінансових роках;

9,2 млрд дол. на підтримку глобальних зусиль з надання гуманітарної допомоги через Державний департамент та USAID шляхом надання надзвичайної продовольчої допомоги, житла та базових послуг населенню, яке потерпає від наслідків складних і тривалих криз, зокрема в Україні, Газі та на Західному березі річки Йордан, у Східній Африці, Південній Азії та інших регіонах світу. Відповідно до бюджетних правил США гуманітарні кошти не розписуються в бюджеті та будуть виділятися на потребу.

299 млн дол. Державному департаменту США та USAID на підтримку захисту дипломатичних об'єктів США в Україні та Ізраїлі, а також інших об'єктів, що перебувають у зоні ризику; крім того, на надання послуг американським громадянам, які потребують допомоги за кордоном;

25 млн дол. для офісів Генеральних інспекторів Державного департаменту США та USAID для нагляду за додатковим фінансуванням.

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