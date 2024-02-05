Доба на Донеччині: ракетний удар по Покровську, обстріл Торецька, одна людина загинула. ФОТО

Минулої доби ворог завдав 5 ударів по цивільному населенню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Серед ночі росіяни ударили ракетою по Покровську - пошкодили 4 інфраструктурні об'єкти. В Авдіївці поранено 2 людини. У Мар'їнській громаді обстріляні Красногорівка, Георгіївка і Максимільянівка.

Також протягом доби росіяни обстріляли околиці Костянтинівської громади, Роздолівку, Федорівку і Васюківку Соледарської громади Переїзне і Верхньокам'янське Званівської громади.

Одна людина загинула, ще двоє дістали поранення внаслідок обстрілу Торецька. Армія РФ завдала ударів по Часову Ярові та Сіверську.

Філашкін зазначив, що протягом доби з лінії фронту евакуйовано 49 осіб, у тому числі 15 дітей.

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