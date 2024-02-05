У Грузії заявили про виявлення 14 кг вибухівки, яку нібито везли з України до РФ. ФОТО

Служба безпеки Грузії заявила, що вилучила вантаж з вибуховими пристроями, який нібито везли з Одеси, частину вибухівки мали доправити до Воронежа у Росію. Грузинські правоохоронці повідомили, що до перевезення вантажу начебто причетний кандидат у депутати в Одеську райраду від "Слуги народу" Андрій Шарашидзе.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на проєкт Радіо Свобода "Ехо Кавказу" та Службу безпеки Грузії.

Як зазначається, у вантажі було шість вибухових пристроїв.

За даними грузинської спецслужби, їх привезли з Одеси, через Румунію, Болгарію та Туреччину до Грузії 19 січня через пункт пропуску "Сарфі" на мікроавтобусі, власником якого є громадянин України. Спецслужба вважає, що вибухівку планувалося вивезти до Росії, а саме у Воронеж, через КПП "Дар'ял". Правоохоронці стверджують, що вибухівка загальною вагою 14 кілограмів надійшла до Грузії під виглядом акумуляторів електромобілів.

Вантаж з вибухівкою, який виявили у Грузії

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Хто може бути причетний

Три вибухові пристрої вилучили на російсько-грузинському кордоні, ще три пристрої "залишили в Тбілісі на конкретній адресі". У спецслужбі не відкидають, що організатори планували влаштувати теракти й на території Грузії.

Спецслужба Грузії вважає, що до ввезення зазначених вибухових пристроїв на територію Грузії, їх переміщення по всій території причетні 7 осіб з Грузії, 3 з України та 2 з Вірменії.

Процес, за даними спецслужби, організував громадянин України, кандидат у депутати Київської районної Одеської районної ради у 2020 році від партії "Слуга народу" Андрій Шарашидзе, який родом з міста Батумі.

Слідство вважає, що про закладену вибухівку знав тільки Шарашидзе. Зазначається, що він активно відстежував переміщення вибухових пристроїв з-за меж Грузії.

Спецслужба Грузії вважає, що організатором міг бути Андрій Шарашидзе

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"Встановлено, що вибухові пристрої містять пластичну вибухівку військового призначення С-4, яка активується за допомогою електродетонатора та спеціального таймера. Загальна вага вибухової речовини сягає 14 кілограмів. Також у контейнери помістили 6 одиниць детонаторів та 6 одиниць спеціальних ключів.

У всіх шести окремих ящиках вибухового пристрою було встановлено однакову кількість електронних таймерів спрацьовування, в яких уже був запрограмований час спрацьовування. У результаті первинного вивчення вилучених пристроїв було встановлено, що всі шість пристроїв виготовлені фахівцями високого рівня та розраховані на широкий радіус ураження", - зазначили у пресслужбі.

Нині контртерористичний центр служби безпеки країни проводить розслідування за статтею, яка стосується незаконного придбання та зберігання вибухових речовин і пристроїв. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від 3 до 6 років. До кваліфікації також можуть долучити й статтю про підготовку теракту, що передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

Українські дипломати, правоохоронці, а також сам Шарашидзе наразі ситуацію публічно не коментували.

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