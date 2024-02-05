Наслідки ворожих обстрілів Дніпропетровщини. ФОТО
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Минулої доби під вогнем окупантів перебували дві громади Нікопольщини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Дніпропетровської області.
Зі ствольної артилерії армія РФ вкотре обстріляла село Марганецької громади та Нікополь.
Внаслідок ударів пошкоджено більше десятка приватних домівок, господарські споруди, автівка, паркани, гаражі та лінії електропостачання. В помешканнях нікопольців побито дах та стеля, зруйновано стіни та понівечено фасади, вибито шибки на вікнах.