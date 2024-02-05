Завдяки мужності ЗСУ Україна змогла зірвати плани ворога щодо захоплення нових територій, - Сирський. ФОТОрепортаж

У понеділок, 5 лютого, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Олександр Сирський вчергове прибув на фронт. Він розповів про успіхи ЗСУ на сході та нагородив українських захисників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сухопутних сил.

За словами Сирського, українські військові змогли зірвати плани ворога щодо захоплення нових територій та населених пунктів, не допустити його просування та створити умови для подальших дій зі звільнення нашої землі від окупантів.

"Захисники Східного фронту завдають ворогу непоправних втрат та надійно тримають рубежі оборони", - йдеться в повідомленні.

Генерал-полковник нагородив українських захисників державними та відомчими відзнаками на лінії зіткнення за їх мужність, жертовність та героїзм в імʼя Батьківщини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Куп’янському напрямку точаться важкі бої, проведено перерозподіл сил та засобів ЗСУ, - Сирський













