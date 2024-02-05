Глава МЗС Португалії Кравіньо прибув з дводенним візитом до Києва. ФОТО
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У понеділок, 5 лютого, міністр закордонних справ Португалії Жоао Гомеш Кравіньо прибув з візитом до України.
Про це Кравіньо повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
"Приємно знову опинитися в Києві, цього разу разом із моїм колегою, міністром освіти Жоао Коштою, щоб підтвердити нашу підтримку відновлення України", - зазначив він.
Їхній візит – дводенний, на порядку денному – війна та відновлення України, повідомили у МЗС Португалії.