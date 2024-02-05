Пропонував віддати окупантам Південь України: СБУ затримала посадовця Верховного Суду. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
У Служби безпеки є записи розмов, в яких він заперечує суверенітет України і пропонує віддати окупантам південні регіони, у тому числі Одеську та Херсонську області.
"Також у спілкуванні зі своїм підлеглим чиновник героїзував найманців російської приватної військової компанії "Вагнер" та підтримував їхню участь у війні проти нашої держави. Крім того посадовець судового органу пропонував розпочати новий наступ на Україну з північного напрямку для захоплення Львова та сусідніх регіонів.
Фігурант висловлював свої надії на швидку окупацію нашої держави з подальшим встановленням на її території кремлівського режиму", - йдеться в повідомленні.
Лінгвістична експертиза підтвердила факти підривної діяльності чиновника на користь країни-агресора.
Під час обшуків за місцем проживання зловмисника виявлено:
- мобільні телефони та комп’ютери із доказами злочинних дій;
- майже 300 необлікованих набоїв до стрілецької зброї;
- спеціальний технічний засіб незаконного стеження;
- прокремлівську літературу.
Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників, вчинені службовою особою).
Йому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.