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Пропонував віддати окупантам Південь України: СБУ затримала посадовця Верховного Суду. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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СБУ затримала очільника одного із структурних підрозділів Верховного Суду України, який заперечував агресію РФ проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

У Служби безпеки є записи розмов, в яких він заперечує суверенітет України і пропонує віддати окупантам південні регіони, у тому числі Одеську та Херсонську області.

"Також у спілкуванні зі своїм підлеглим чиновник героїзував найманців російської приватної військової компанії "Вагнер" та підтримував їхню участь у війні проти нашої держави. Крім того посадовець судового органу пропонував розпочати новий наступ на Україну з північного напрямку для захоплення Львова та сусідніх регіонів.

Фігурант висловлював свої надії на швидку окупацію нашої держави з подальшим встановленням на її території кремлівського режиму", - йдеться в повідомленні.

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Лінгвістична експертиза підтвердила факти підривної діяльності чиновника на користь країни-агресора.

Під час обшуків за місцем проживання зловмисника виявлено:

  • мобільні телефони та комп’ютери із доказами злочинних дій;
  • майже 300 необлікованих набоїв до стрілецької зброї;
  • спеціальний технічний засіб незаконного стеження;
  • прокремлівську літературу.

Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників, вчинені службовою особою).

Йому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Затримання чиновника Верховного Суду
Затримання чиновника Верховного Суду
Затримання чиновника Верховного Суду
Затримання чиновника Верховного Суду
Затримання чиновника Верховного Суду

Топ коментарі

  • Старый Котяра 91554d72
    Не новина. В Верховному суді, Раді, міністерствах таких 90%, а зелені, чи позеленіли чиновники на місцях і мови не має. Майже весь ОП вчорашні регіонали і їхня мета давно відома.
  • kelt kant
    А як тепер СБУ буде реагувати щодо отаких висловлюваннь зеленського, які лунали вже після початку російсько-української війни в 2014 році??? : В інтерв'ю донецькій «Муніципальній газеті» 15 квітня 2014 року, коли захоплення російськими терористами Донбасу було в розпалі («95 квартал» у цей час саме гастролював там) зеленський казав: «Я хочу, чтобы мы все говорили на одном языке - ​на том, на котором сейчас говорим. Понимая друг друга. Мы в принципе не можем быть против русского народа, потому что мы один народ». На той час йому було 36 років. Чи буде якась реакція наших спецслужб щодо персонажа, який фактично заперечує і українську державність і наявність у українців власної історії? Бо він нас, українців у 2014 вважав "рускімі.
  • Ан Мур
    що прикметно - касапські паспорти в них... (четверте фото)...
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