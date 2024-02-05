Пропонував віддати окупантам Південь України: СБУ затримала посадовця Верховного Суду. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

СБУ затримала очільника одного із структурних підрозділів Верховного Суду України, який заперечував агресію РФ проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

У Служби безпеки є записи розмов, в яких він заперечує суверенітет України і пропонує віддати окупантам південні регіони, у тому числі Одеську та Херсонську області.

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"Також у спілкуванні зі своїм підлеглим чиновник героїзував найманців російської приватної військової компанії "Вагнер" та підтримував їхню участь у війні проти нашої держави. Крім того посадовець судового органу пропонував розпочати новий наступ на Україну з північного напрямку для захоплення Львова та сусідніх регіонів.

Фігурант висловлював свої надії на швидку окупацію нашої держави з подальшим встановленням на її території кремлівського режиму", - йдеться в повідомленні.

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Лінгвістична експертиза підтвердила факти підривної діяльності чиновника на користь країни-агресора.

Під час обшуків за місцем проживання зловмисника виявлено:

мобільні телефони та комп’ютери із доказами злочинних дій;

майже 300 необлікованих набоїв до стрілецької зброї;

спеціальний технічний засіб незаконного стеження;

прокремлівську літературу.

Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників, вчинені службовою особою).

Йому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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