Новини Відео

У селі під Одесою 23-річний пастух зґвалтував 12-річного хлопчика, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

28 28679
В Одеській області заарештували 23-річного хлопця за зґвалтування малолітньої дитини. Слідчі Іванівського відділення поліції оголосили правопорушнику підозру за ч. 4 ст. 152 Кримінального Кодексу України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Іванівського відділення поліції в Одеській області.

"Про подію до поліції повідомила мати 12-річного хлопчика, якій той довірився. Зі слів підлітка, на пасовищі, де зловмисник – його знайомий односелець – випасав худобу, він кілька разів вдарив малого, а тоді задовольнив свої статеві потреби. Аби потерпілий нікому не розповів, що з ним вчинили, молодик пригрозив йому фізичною розправою і відпустив", - йдеться в повідомленні.

У ході розшукових заходів оперативники за лічені години встановили місце перебування правопорушника, який вже має за плечима судимість за майнові злочини. Вини своєї він заперечувати не став.

У селі під Одесою 23-річний пастух зґвалтував 12-річного хлопчика, - поліція 01

Нині за цим фактом триває досудове розслідування. У його межах призначено низку експертиз.

Дивіться також: Школярку зґвалтували у вбиральні ресторану в Чернігові. ФОТО

За зґвалтування дитини, яка не досягла чотирнадцяти років, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 10 до 15 років.

У селі під Одесою 23-річний пастух зґвалтував 12-річного хлопчика, - поліція 02

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Люцифер
    В тюрьме он удовлетворит половые потребности всей камеры.
  • Виктор Оленич
    Пастух. Так трахал бы свой скот.
  • Скрепы неизвестно чего
    АдЪ и Израиль какой-то..
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини