Кулеба - Путіну: Україна не втручалася, не втручається і не втручатиметься у внутрішні справи Білорусі. ВIДЕО

Україна не втручалася, не втручається і не втручатиметься у внутрішні справи сусідньої Білорусі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу в п'ятницю, коментуючи заяву президента РФ про те, що затримання в Білорусі 33 "вагнерівців" - це спільна операція українських і американських спецслужб.

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"Оскільки паралельно РФ активно комунікує про те, що вона надсилає своїх фахівців у Білорусь, про те, що вони готові відправляти якихось правоохоронців у Білорусь, то, безумовно, що президенту Росії треба якось збалансувати цю свою непристойну поведінку щодо Білорусі і показати, що не він один намагається втручатися у внутрішні справи Білорусі. Але хочу ще раз вас запевнити, що Україна не втручалася, не втручається і не втручатиметься у внутрішні справи сусідньої Білорусі", - сказав міністр.

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Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що спецоперація із затримання "вагнерівців" - це спільна операція українських і американських спецслужб.