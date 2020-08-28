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Жителі Умані не пропускали хасидів у район паломництва: "Куди ти йдеш, бл#дь!". ВIДЕО

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У ніч на 28 серпня кілька місцевих жителів не пропускали паломників-хасидів у район паломництва на вул. Пушкіна, де розташовано поховання цадика Нахмана. Увага, на відео присутня ненормативна і образлива лексика!

Відео нічного штурму і сутичок з місцевими жителями оприлюднив у Фейсбуці депутат Уманської райради від "Свободи" Сергій Алексеєв, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Поліція намагалася не допустити сутичок між хасидами і місцевими.

Як повідомлялося, Україна прийняла рішення обмежити паломництво хасидів до Умані на свято Рош-га-Шана цьогоріч через пандемію коронавірусу. Також в Ізраїлі закликали Зеленського заборонити через COVID-19 паломництво хасидів до Умані.

Зазначимо, що на Черкащині за останні дні спостерігається активний приріст хворих на COVID-19. Також зростає захворюваність COVID-19 і в Ізраїлі.

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Топ коментарі

  • Gal
    В свою кошерну задницю запхни ті свої бабки.
  • Андерсен a4cbf7de
    Даже Израиль выступил против приема их паломников.. Ну а мы.. почему то разрешили.. Хотя ситуация в стране с заболеванием приближается к критичной. Странно для чего это было сделано, ну мы там в этих сектах не разбираемся и не знаем возможно кто то на вверху сидящих их " член" Беня, Зе, Пинчук и т.д. ( у нас же "богоизбранного народа" на верху хоть пруд пруди) Ну кто то же пролоббировал это дебильное решение
  • Вася Васильчиков
    Украинцев власть ЗЕ не пускала в Храмы на Пасху, на кладбища в поминальные дни, штрафовали на 17 000 за нарушение, а тут ты ссмотри у соплеменников ЗЕ - новый год!
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