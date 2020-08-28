Тіхановська напередодні Дня знань звернулася до вчителів: Давайте очистимо школу від лицемірства і страху. ВIДЕО

Опонентка "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, Світлана Тіхановська напередодні Дня знань звернулася до вчителів і закликала їх очистити школу від лицемірства і страху.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в новому відеозверненні лідера білоруської опозиції.

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"Дорогі вчителі! Вітаю вас із наступаючим Днем знань! Цього року день знань буде особливим. На початку навчального року до вас прийдуть діти і їхні батьки, і вам доведеться поглянути один одному в очі. Я сама маю педагогічну освіту, працювала з дітьми та знаю, як важливо цінувати їхню повагу і пошану їхніх батьків.

Я думаю, що кожен із вас став учителем за покликанням, і впевнена, що професією вчителя можна і потрібно пишатися. Але давайте подивимося, що намагаються зробити зі школи чиновники від освіти? Суцільні перевірки, принизливі дари перевірникам, побори з батьків, ремонти за свій рахунок, примусова передплата, "добровільно-примусові" походи на хокей-лижню-демонстрації. Хіба це має стосунок до навчально-виховного процесу? А найстрашніше, куди багатьох із вас втягнули - це виборчі комісії, де забезпечувався "потрібний" результат. Потрібний не народу, не країні, потрібний одній людині, яка уявила себе господарем, зокрема - вашим господарем.

Більшість із вас працює чесно і прагне дати дітям знання і виховати їх порядними людьми. Але є і ті, хто під тиском або бажанням вислужитися крав голоси виборців, крав майбутнє у дітей, яких ви вчите. Про це вас запитають діти і їхні батьки. Давайте очистимо школу і добре ім'я вчителів від лицемірства і страху. Якщо хтось із вас зазнав тиску і вчинив підробку - дайте собі обіцянку далі діяти по совісті, яка важливіша за страх.

Зараз звучать погрози звільнити вчителів, які не погоджуються з "державною ідеологією". Але якщо за державну ідеологію видаються брехня і фальсифікації, чого вартує така ідеологія? Проявіть солідарність, захистіть своїх колег - чесних вчителів! Нехай звільняються махінатори і кар'єристи. Учитель - професія, заснована на любові до дітей і щирості. Давайте зробимо нашу школу такою, щоб у неї з радістю приводили дітей!"- сказала Тіхановська.

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