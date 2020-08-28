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Учневі досить однієї маски на день, - Степанов. ВIДЕО

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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що учневі достатньо однієї одноразової маски на день.

Про це Степанов повідомив під час брифінгу 28 серпня, передає Цензор.НЕТ.

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Він пояснює, що одноразову маску можна використовувати тільки 3 години за умови безперервного носіння. Однак дітям не потрібно одягати захисні маски під час проведення занять.

"Якщо учень користується звичайною одноразовою маскою, то йому достатньо однієї маски на день. Тому що він не завжди в ній перебуває. Можна покласти маску в кишеню, коли починається урок, а на перерві - одягнути знову. Крім того, зараз є багато тканинних масок. Коли дитина прийшла додому, цю маску потрібно випрати і попрасувати", - сказав міністр.

Топ коментарі

  • Валерій Atman
    О Боже! Цілий міністр каже - Если ребенок пользуется обычной одноразовой маской, то ему достаточно одной маски на день.Тому что он не всегда в ней находится. Можно положить маску в карман, когда начинается урок, а на перемене - одеть снова.Источник: https://censor.net.ua/n3216352
    Дурню! Вона ж одноразова! який карман!!!!!!! зробіть бактеорологічний посів з тієї маски з кешені, думаю любий мікробіолог посивіє дивлячись на те, що виросте з маски!
    Оце маємо міністра, хоча, какаяразніца, в нас президент ***************!
  • Привет
    Так может государство ими обеспечит всех учеников из госрезерва...а ?? Это же не много...всего одна маска в день на ученика....
  • Меркава
    Степанов, ты дурак? Вопрос риторический.
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