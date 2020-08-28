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Напередодні Дня Пам'яті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: "Час не лікує". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Сьогодні, 28 серпня, напередодні Дня Пам'яті Захисників України, матері і дружини загиблих захисників вийшли на акцію протесту проти російської агресії на Донбасі і проти бездіяльності української влади в розслідуванні трагедії Іловайського і Дебальцівського котлів.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Рідні і близькі українських воїнів, які загинули на Донбасі, прийшли з пікетом під посольство РФ у Києві. Потім вони вирушили під будівлю Офісу Президента.

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"Минуло шість років. І попри це російські генерали досі не засуджені і не оголошені в міжнародний розшук, а українське керівництво, яке сприяло вбивствам своєю бездіяльністю, не покарано. Росія - ворог. Ми вимагаємо покарання за вбивство наших захисників. Покарання для тих, хто вбивав, хто віддавав накази на вбивство, і для тих, хто сприяв цьому своєю бездіяльністю. Справи "котлів" під Іловайськом у 2014 році і Дебальцевим у 2015 році мають бути передані в суд. Російських генералів потрібно оголосити в міжнародний розшук. Важливо гарантувати, що винні в загибелі військових і добровольців будуть притягнуті до відповідальності, і такі "котли" не повторяться знову ", - заявили організатори акції.

Під будівлею Офісу Президента мітингувальники також розгорнули інсталяцію із соняшниками. Крім того, рідні загиблих українських воїнів кричали: "Ганьба!". До мітингувальників вийшов представник ОП і запросив ініціативну групу на зустріч із представниками Офісу Президента.

Далі рідні загиблих українських воїнів вирушили до Стіни пам'яті біля Михайлівського Золотоверхого собору.

Напередодні Дня Памяті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: Час не лікує 01
Напередодні Дня Памяті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: Час не лікує 02
Напередодні Дня Памяті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: Час не лікує 03
Напередодні Дня Памяті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: Час не лікує 04
Напередодні Дня Памяті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: Час не лікує 05

Напередодні Дня Памяті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: Час не лікує 06
Напередодні Дня Памяті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: Час не лікує 07
Напередодні Дня Памяті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: Час не лікує 08
Напередодні Дня Памяті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: Час не лікує 09
Напередодні Дня Памяті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: Час не лікує 10
Напередодні Дня Памяті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: Час не лікує 11
Напередодні Дня Памяті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: Час не лікує 12
Напередодні Дня Памяті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: Час не лікує 13
Напередодні Дня Памяті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: Час не лікує 14
Напередодні Дня Памяті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: Час не лікує 15
Напередодні Дня Памяті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: Час не лікує 16
Напередодні Дня Памяті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: Час не лікує 17
Напередодні Дня Памяті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: Час не лікує 18
Напередодні Дня Памяті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: Час не лікує 19
Напередодні Дня Памяті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: Час не лікує 20
Напередодні Дня Памяті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: Час не лікує 21
Напередодні Дня Памяті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: Час не лікує 22
Напередодні Дня Памяті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: Час не лікує 23
Напередодні Дня Памяті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: Час не лікує 24
Напередодні Дня Памяті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: Час не лікує 25
Напередодні Дня Памяті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: Час не лікує 26
Напередодні Дня Памяті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: Час не лікує 27
Напередодні Дня Памяті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: Час не лікує 28
Напередодні Дня Памяті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: Час не лікує 29
Напередодні Дня Памяті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: Час не лікує 30
Напередодні Дня Памяті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: Час не лікує 31
Напередодні Дня Памяті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: Час не лікує 32
Напередодні Дня Памяті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: Час не лікує 33
Напередодні Дня Памяті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: Час не лікує 34
Напередодні Дня Памяті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: Час не лікує 35
Напередодні Дня Памяті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: Час не лікує 36
Напередодні Дня Памяті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: Час не лікує 37
Напередодні Дня Памяті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: Час не лікує 38
Напередодні Дня Памяті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: Час не лікує 39
Напередодні Дня Памяті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: Час не лікує 40
Напередодні Дня Памяті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: Час не лікує 41
Напередодні Дня Памяті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: Час не лікує 42
Напередодні Дня Памяті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: Час не лікує 43
Напередодні Дня Памяті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: Час не лікує 44
Напередодні Дня Памяті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: Час не лікує 45
Напередодні Дня Памяті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: Час не лікує 46
Напередодні Дня Памяті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: Час не лікує 47
Напередодні Дня Памяті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: Час не лікує 48
Напередодні Дня Памяті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: Час не лікує 49
Напередодні Дня Памяті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: Час не лікує 50
Напередодні Дня Памяті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: Час не лікує 51
Напередодні Дня Памяті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: Час не лікує 52
Напередодні Дня Памяті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: Час не лікує 53
Напередодні Дня Памяті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: Час не лікує 54
Напередодні Дня Памяті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: Час не лікує 55

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Топ коментарі

  • вау
    Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ: "Время не лечит" - Цензор.НЕТ 7285
  • Valery Greff
    А что в это время делал вiслюк оманский? ПожралЪ... Поср@лЪ...
  • ALEX SUROVV
    Кощунством выглядит уже то что в центре Киева до сих пор стоит логово убийц убивших десятки тысяч украинцев и забравших наши дома и нашу землю. Я надеюсь что у Парашенка и КО тоже отберут дома и заводы и оно будет оставшуюся жизнь бегать по миру и по судам с голой жопой доказывая свою правоту
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