Спецоперація щодо "вагнерівців" велася ще з минулого року, - Луценко. ВIДЕО

Українські спецслужби дійсно проводили масштабну спецоперацію щодо"вагнерівців" ще в минулому році. Вона могла мати величезний успіх у протистоянні з Росією і стати козирем України в боротьбі за мир.

Про це ексгенеральний прокурор Юрій Луценко розповів в ефірі токшоу "Право на владу", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель".

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Луценко запевнив: деталі спецоперації були задокументовані і процесуально зафіксовані ще в минулому році.

"Я знаю, що всі ці розмови були задокументовані у минулому році в рамках одного кримінального провадження і в рамках співпраці українських спецслужб із західними і близькосхідними партнерами. Ці "вагнерівці" були знайдені, їм було поставлено запитання про участь у військових злочинах на території України. У Міністерстві оборони та СБУ проводили оперативні записи, які надсилали до Генеральної прокуратури України. Ця спецоперація могла стати глобальним успіхом України", – сказав він.

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За словами Луценка, вона могла би і не вдатися, однак у будь-якому випадку, доводила би, що українські спецслужби вийшли на рівень, коли її проводили.

"Це був би доказ перед усім світом, хто розв'язав війну проти України, хто сам визнається у процесуальному порядку у тому, що збивав українські та міжнародні літаки, хто є військовим злочинцем. Ця операція могла бути головним козирем України у нашому протистоянні у тому числі у боротьбі за мир", – зазуважив Луценко.

Він додав, що "вагнерівців", цікавих Україні через причетність до збиття малайзійського Боїнга та війни на Донбасі, збирали в одну групу навмисно.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.