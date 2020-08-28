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Проєкт "Пам'ятаємо": СБУ опублікувала сюжети про загиблих на Донбасі снайперів центру "А" Дениса Волочаєва і Дмитра Каплунова. ВIДЕО

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Полковники Денис Волочаєв і Дмитро Каплунов загинули 1 грудня 2019 року на Донбасі від вибуху міни. Обидва посмертно удостоєні найвищого звання - Герой України. До Дня пам'яті захисників України колектив Національної академії СБУ створив відеосюжети про спецпризначенців.

Відео опубліковано на каналі СБУ в YouTube, інформує Цензор.НЕТ.

"Полковники СБУ Денис Волочаєв і Дмитро Каплунов були одними з найкращих снайперів України - здобували переможні і призові місця на міжнародних змаганнях зі снайпінгу серед військових і правоохоронців", - сказано в повідомленні СБУ.

На їхньому рахунку - десятки ротацій і сотні операцій.

"З самого початку російської агресії на Донбасі вони брали активну участь у захопленні злочинців та протидії диверсійно-розвідувальним групам бойовиків, які намагалися проникнути через лінію зіткнення в тил українських бійців і в мирні регіони для здійснення терактів", - зазначили в спецслужбі.

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Сюжети про Дениса Волочаєва і Дмитра Каплунова є продовженням проєкту "Пам'ятаємо". В його рамках вже створено 17 відеоробіт.

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Проєкт Памятаємо: СБУ опублікувала сюжети про загиблих на Донбасі снайперів центру А Дениса Волочаєва і Дмитра Каплунова 01Проєкт Памятаємо: СБУ опублікувала сюжети про загиблих на Донбасі снайперів центру А Дениса Волочаєва і Дмитра Каплунова 02

Денис Волочаєв

Проєкт Памятаємо: СБУ опублікувала сюжети про загиблих на Донбасі снайперів центру А Дениса Волочаєва і Дмитра Каплунова 03Проєкт Памятаємо: СБУ опублікувала сюжети про загиблих на Донбасі снайперів центру А Дениса Волочаєва і Дмитра Каплунова 04

Дмитро Каплунов

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Денис Волочаєв і Дмитро Каплунов з бойовими товаришами

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Топ коментарі

  • Auto Traking
    Безумно жаль ребят - они НАСТОЯЩИЕ! Здесь будет много комментов от их коллег - и у меня к Вам вопрос - тогда почему ходят по земле такие уроды из управления экономики СБУ как Семочко, Беззубенко, Неговелов, Киптенко и прочие))), получают новые назначения, скупают недвижимость и машины, жируют на крови своих же коллег! Почему так говорю - потому что требуя взятку за закрытие очередного липового уголовного дела от коммерческой компании в августе 2014 (когда кровью захлебывались ребята в Илловайске), эти черти говорили нам - деньги не себе нужны, а ребятам на фронт, на бронежилеты и бусы. Наверное, именно эти бусы в виде Лексусов, Инфинити и Мерседесов мы увидели в собственности негодяев и именно эти бронежилеты в виде хором в Новопечерских Липках и Французских кварталах, Конче-Заспе и Козине? Так среди коллег ребят есть НАСТОЯЩИЕ? У Вас есть офицерская честь и гордость призвать к ответу отпетых рэкетиров и извращенцев из Ваших же рядов? Вам не стыдно за себя? За погибших ребят не стыдно?
  • Андрей Андрийко
    Спасибо Вам МУЖИКИ!!!
    Так мне кажется,, что кто сливает самых ярких!!!! Надеюсь это просто бред моей головы!!!
  • Myroslav Hrabovsky
    RIP
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