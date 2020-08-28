Новини Відео

Контррозвідка виявила військовослужбовця на Харківщині, який співпрацював з терористами. ВIДЕО

5 73115
Контррозвідники Служби безпеки України виявили на Харківщині колишнього бойовика терористичної організації "ДНР", який зараз є чинним військовослужбовцем українських Збройних Сил.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.

У повідомленні зазначається: " Під час слідства встановлено, що мешканець Харківської області у липні 2014 року приєднався до незаконних збройних формувань терористичної організації "ДНР". На посаді стрільця у складі так званих "Спецназ ДНР" та "Батальон "Оплот" він виконував обов’язки патрульного, охороняв підконтрольні бойовикам об’єкти та місцевість. За це харків’янин отримував щомісяця гроші в еквіваленті близько 5 тисяч гривень.

У жовтні 2014 року бойовик за власною ініціативою вирішив припинити співробітництво з терористами та повернувся на Харківщину. Згодом він вступив до лав Збройних Сил України.

Також дивіться: Викрито агентурну мережу ФСБ РФ, що діяла на Херсонщині, - контррозвідка СБУ. ФОТО

Наразі слідчі Управління СБ України в Харківській області повідомили колишньому бойовику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 258-3 (участь у діяльності терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Викриття зловмисника відбувалося під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області.

Топ коментарі

  • Sav UA
    от падло...На гіляку !!! Контрразведка выявила военнослужащего на Харьковщине, который сотрудничал с террористами - Цензор.НЕТ 2985
  • Александр Харченко 5e7fb82a
    Надеюсь, он уже в камере? Не планируется выпустить подонка под личное обязательство или под залог путинских денег?
  • Baraban
    Бывший боевик террористической организации "ДНР", который сейчас является действующим военнослужащим украинских Вооруженных Сил.Лихо замутил сепар Контрразведка выявила военнослужащего на Харьковщине, который сотрудничал с террористами - Цензор.НЕТ 7630
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини