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ФСБ РФ намагалася завербувати 66-річну директорку готелю на Луганщині, - СБУ. ВIДЕО

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Жінку та її чоловіка затримали на пункті пропуску. Над нею кілька годин чинили психологічне насильство, вимагаючи підписати документи про співпрацю.

Про це повідомляє на сторінці в фейсбуці пресслужба 3 Управління ГУ СБ України в Донецькій і Луганській областях, інформує Цензор.НЕТ.

Жінка розповіла, що співробітники ФСБ кілька годин утримували її у вагончику поряд з пунктом пропуску, змушуючи підписати документ про співпрацю.

"Я довго відмовлялася, але потім у мене вже терпець увірвався, довелося погодитися", - говорить вона.

ФСБівці хотіли, щоб директорка готелю раз на тиждень звітувала їм про постояльців - поліцейських, військовослужбовців і прикордонників.

"Підписати - так. Мені довелося підписати документи, які вони мені запропонували, про згоду на співпрацю. Тобто, про те, що до мене щотижня будуть приходити якісь співробітники, які будуть цю інформацію доставляти цій службі", - розповіла жінка.

"Громадянка не встигла зробити ніяких дій на шкоду державній безпеці України, оскільки незабаром після повернення факт її вербування був виявлений контррозвідкою СБУ", - повідомили в пресслужбі.

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Топ коментарі

  • Андрей Лавриненко e607e4e3
    К чему такие сложности? Позвонили бы в Киев, и все узнали. Разве что что бы потом все валить на бабку - это она, агент 66, провалила все операции СБУ.
  • multissstar .
    Ну так и ловили бы тех кто приходил , разве нам не нужен обменный материал? А вообще на какой-то чес похоже
  • olele


    Настоящее Время@CurrentTimeTv





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