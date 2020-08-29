Нелегали з Бангладеш: Прийшли пішки з РФ, на кордоні викликали таксі. ВIДЕО

Прикордонники затримали в Харківській області шістьох нелегальних мігрантів із Бангладеш.

Про це повідомляє Держприкордонслужба України, інформує Цензор.НЕТ.

"У районі населеного пункту Шестакове Харківської області правоохоронці зупинили два автомобілі, "Деу Ланос" та "Саманд", у салоні яких перебували шестеро іноземців без документів", - сказано в повідомленні.

"Чоловіки повідомили, що вони всі є громадянами Бангладеш, державний кордон із Росії перетнули пішки і вже на території України викликали таксі", - пояснили прикордонники.

Читайте також: Прикордонники в Чернівецькій області затримали 5 нелегалів з Алжиру, - Держприкордонслужба

Нелегалів доставили до прикордонного підрозділу та склали на них протоколи за незаконний перетин кордону і порушення прикордонного режиму.

До відповідальності притягнули і таксистів, на них протоколи склали за незаконне перевезення іноземців та осіб без громадянства.

Читайте також: Прикордонники відмовили білорусам у відвідуванні України попри заяву МЗС про особливі переваги