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Нелегали з Бангладеш: Прийшли пішки з РФ, на кордоні викликали таксі. ВIДЕО

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Прикордонники затримали в Харківській області шістьох нелегальних мігрантів із Бангладеш.

Про це повідомляє Держприкордонслужба України, інформує Цензор.НЕТ.

"У районі населеного пункту Шестакове Харківської області правоохоронці зупинили два автомобілі, "Деу Ланос" та "Саманд", у салоні яких перебували шестеро іноземців без документів", - сказано в повідомленні.

"Чоловіки повідомили, що вони всі є громадянами Бангладеш, державний кордон із Росії перетнули пішки і вже на території України викликали таксі", - пояснили прикордонники.

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Нелегалів доставили до прикордонного підрозділу та склали на них протоколи за незаконний перетин кордону і порушення прикордонного режиму.

До відповідальності притягнули і таксистів, на них протоколи склали за незаконне перевезення іноземців та осіб без громадянства.

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Нелегали з Бангладеш: Прийшли пішки з РФ, на кордоні викликали таксі 01

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Топ коментарі

  • молодой рабочий
    прикольно..граница на замке.. Нелегалы из Бангладеш: пришли пешком из РФ, на границе вызвали такси - Цензор.НЕТ 8382
  • Виктор Пользователь
    А яким чином вони потрапили в Україну. У прикордонників була обідня перерва,чи просто не помітили ? І навіщо взагалі утримувати таких прикордонників?
  • belge
    Как это? А кроличья пуленепробиваемая стена? Нелегалы из Бангладеш: пришли пешком из РФ, на границе вызвали такси - Цензор.НЕТ 1053
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