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Ветерани війни на Донбасі принесли вінки під посольство РФ. ВІДЕО+ФОТО

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Під посольством Росії ветерани АТО провели акцію пам'яті загиблих українських воїнів під Іловайськом.

Про це повідомляє телеканал "Прямий", передає Цензор.НЕТ.

Перший командир батальйону імені Кульчицького, полковник Національної гвардії України Віктор Толочко зазначив, що саме Росія несе повну відповідальність за трагедію, яка сталася під Іловайськом у 2014 році.

"Російська Федерація - це країна-агресор, це країна-злочинець. І на совісті керівників цієї держави не одна сотня тисяч жертв, які сталися унаслідок військових дій. Найяскравіший приклад - це російсько-українська війна і ті події, які сталися шість років назад під Іловайськом. Російською зброєю, російською армією були знищені патріоти України, були знищені ті люди, які виступили на захист України, на захист її державної цілісності", - підкреслив він.

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Толочко зазначив, що вінки, які цього дня учасники акції принесли до посольства РФ, свідчать, що ніхто не забув про цей злочин Росії.

"Ми не забуваємо про це. Ми про це пам'ятаємо. І саме Росія має нести відповідальність за тих хлопців, які загинули", - підкреслив Віктор Толочко.

Ветерани війни на Донбасі принесли вінки під посольство РФ 01

Він також нагадав, що в Росії досі перебувають десятки полонених українців, які були захоплені під час цієї війни.

Ветеран також зазначив, що порівняно з 2014 роком українська армія стала професійнішою, краще озброєною і оснащеною сучасними технічними засобами і обладнанням. "Сили стримати ворога однозначно у нас достатньо. І те, що перемога буде нашою, у цьому навіть ніхто не сумнівається", - підкреслив Толочко.

Топ коментарі

  • ALEX SUROVV
    Ето мне все напоминает беларуских митингующих которые своим убийцам тоже дарят цветы и покорно уходят.
  • 133133
    так ти просто назви того, хто більш проукраїнський
  • Nickol Nickols
    Московия повторилась в своём коварстве после второй Чеченской войны,когда по договорённости создали коридор для чеченских солдат,заведя их на минное поле и потом в упор расстреляли всех,потом кремлёвские так ржали над убитыми чеченцами,что рядом в ГУМЕ стёкла дрожали. Возрождённая украинская армия тоже поверила московитам,всё же многие военные когда то в годы ссср вместе служили в части и потом убедились в сущности кочевого народа московской Орды. Ветераны войны на Донбассе принесли венки под посольство РФ - Цензор.НЕТ 8262 Все,кто ищет виновных в Украине-приспешники и полезные идиоты Путина,которые будут им же наказаны. Ветераны войны на Донбассе принесли венки под посольство РФ - Цензор.НЕТ 8262
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