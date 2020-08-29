Новини Відео • Репресії в Білорусі, Революція в Білорусі

Жіноча акція солідарності в Мінську: тисячі учасників, окремі затримання. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

14 191132
Жіноча акція протесту почалася на площі Перемоги в Мінську. Туди підігнали автозаки. Прохід людям раз у раз перетинали силовики. Затримання почалися майже відразу. Кількох людей вдалося відбити

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.BY.

За підрахунками видання, в марші взяли участь близько 10 тисяч осіб. Силовики попереджали учасників про незаконність заходу, раз у раз намагалися розбити колону, проводилися затримання. Зокрема, на бульварі Шевченка близько 18:30 забрали жінку і чоловіка, "їх буквально занесли в мікроавтобус за руки і ноги".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили НАТО в Балтійському регіоні були розгорнуті до кризи в Білорусі, - прессекретар Лунгеску

Жіноча акція солідарності в Мінську: тисячі учасників, окремі затримання 01
Жіноча акція солідарності в Мінську: тисячі учасників, окремі затримання 02
Жіноча акція солідарності в Мінську: тисячі учасників, окремі затримання 03
Жіноча акція солідарності в Мінську: тисячі учасників, окремі затримання 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Десятки співробітників іноземних ЗМІ позбавлено акредитації в Білорусі: всі вони висвітлювали протести

Жіноча акція солідарності в Мінську: тисячі учасників, окремі затримання 05
Жіноча акція солідарності в Мінську: тисячі учасників, окремі затримання 06


Жіноча акція солідарності в Мінську: тисячі учасників, окремі затримання 07
Жіноча акція солідарності в Мінську: тисячі учасників, окремі затримання 08


Жіноча акція солідарності в Мінську: тисячі учасників, окремі затримання 09
Жіноча акція солідарності в Мінську: тисячі учасників, окремі затримання 10


Жіноча акція солідарності в Мінську: тисячі учасників, окремі затримання 11

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВС Білорусі закликало населення провести вихідні на природі в колі сім'ї

Жіноча акція солідарності в Мінську: тисячі учасників, окремі затримання 12
Жіноча акція солідарності в Мінську: тисячі учасників, окремі затримання 13
Жіноча акція солідарності в Мінську: тисячі учасників, окремі затримання 14
Жіноча акція солідарності в Мінську: тисячі учасників, окремі затримання 15
Соратниця Світлани Тіхановської Марія Колесникова в колоні жінок на акції солідарності.
Жіноча акція солідарності в Мінську: тисячі учасників, окремі затримання 16
Жіноча акція солідарності в Мінську: тисячі учасників, окремі затримання 17


Жіноча акція солідарності в Мінську: тисячі учасників, окремі затримання 18
Жіноча акція солідарності в Мінську: тисячі учасників, окремі затримання 19
Жіноча акція солідарності в Мінську: тисячі учасників, окремі затримання 20
Жіноча акція солідарності в Мінську: тисячі учасників, окремі затримання 21
Жіноча акція солідарності в Мінську: тисячі учасників, окремі затримання 22
Жіноча акція солідарності в Мінську: тисячі учасників, окремі затримання 23
Жіноча акція солідарності в Мінську: тисячі учасників, окремі затримання 24

Також дивіться: Міхалок: Ми свій вибір зробили давно... Громадянин Лукашенко не є легітимним і законним керівником нашої країни. ВIДЕО

Жіноча акція солідарності в Мінську: тисячі учасників, окремі затримання 25
Жіноча акція солідарності в Мінську: тисячі учасників, окремі затримання 26
Жіноча акція солідарності в Мінську: тисячі учасників, окремі затримання 27
Жіноча акція солідарності в Мінську: тисячі учасників, окремі затримання 28
Жіноча акція солідарності в Мінську: тисячі учасників, окремі затримання 29
Жіноча акція солідарності в Мінську: тисячі учасників, окремі затримання 30
Жіноча акція солідарності в Мінську: тисячі учасників, окремі затримання 31

Читайте на "Цензор.НЕТ": На акції протесту в Мінську затримали понад 180 осіб. ФОТОрепортаж

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Кстати беларуски красивые, не то что кацапские паторочи!!! Жіноча акція солідарності в Мінську: тисячі учасників, окремі затримання - Цензор.НЕТ 3891
  • dtrscnij grsrt
    Женская акция солидарности в Минске: тысячи участников, точечные задержания - Цензор.НЕТ 342
  • 5 копійок
    Знов лютіки-цвіточки.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини