Пам'ять полковника армії УНР Коновальця вшанували в Нідерландах. ВIДЕО

У День пам'яті захисників України українські дипломати на чолі з послом Всеволодом Ченцовим і представниками української громади поклали квіти на могилу Євгена Коновальця.