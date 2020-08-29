Пам'ять полковника армії УНР Коновальця вшанували в Нідерландах. ВIДЕО
5 65125
У День пам'яті захисників України українські дипломати на чолі з послом Всеволодом Ченцовим і представниками української громади поклали квіти на могилу Євгена Коновальця.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Євген Коновалець - полковник Армії УНР, командир Січових Стрільців, перший голова ОУН. Убитий 1938 р.агентом радянських спецслужб. Могила Коновальця розташована у нідерландському місті Роттердам.
Нагадаємо, 29 серпня відзначається День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави.