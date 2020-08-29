"Ми оточили ОМОН" і "Вам ніхто не дасть": жінки проти силовиків на марші в Мінську. ВIДЕО

ОМОН перешкоджав проведенню жіночого маршу в Мінську. Силовики намагалися розділити колону і проводили затримання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеві ЗМІ, учасниці проривали ланцюги силовиків і відбивали затриманих.

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Крім традиційного "Живе Білорусь", "Нам не заплатили" і "Ми тут влада", жінки під час маршу скандували "Ганьба", "Сашо, тебе звільнено", "Лукашенка - в автозак", "Ми не вівці, нам не треба пастуха".

В бік силовиків також лунало: "Вам ніхто не дасть", "Ми не мужики", "ОМОН боїться жінок", "Ми оточили ОМОН", "Ви ж чиїсь діти", "Ти давав присягу".

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Одна из кричалок на женском марше: "Вам никто не даст". Обращаются, похоже, к силовикам. pic.twitter.com/BK6eXYWa2p — TUT.BY (@tutby) August 29, 2020

Нагадаємо, 29 серпня в Мінську відбувся жіночий марш. За даними ЗМІ, в заході взяли участь близько 10 тисяч осіб.