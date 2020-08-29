Новини Відео • Репресії в Білорусі, Революція в Білорусі

"Ми оточили ОМОН" і "Вам ніхто не дасть": жінки проти силовиків на марші в Мінську. ВIДЕО

82 997205
ОМОН перешкоджав проведенню жіночого маршу в Мінську. Силовики намагалися розділити колону і проводили затримання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеві ЗМІ, учасниці проривали ланцюги силовиків і відбивали затриманих.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Жіноча акція солідарності в Мінську: тисячі учасників, окремі затримання. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Крім традиційного "Живе Білорусь", "Нам не заплатили" і "Ми тут влада", жінки під час маршу скандували "Ганьба", "Сашо, тебе звільнено", "Лукашенка - в автозак", "Ми не вівці, нам не треба пастуха".

В бік силовиків також лунало: "Вам ніхто не дасть", "Ми не мужики", "ОМОН боїться жінок", "Ми оточили ОМОН", "Ви ж чиїсь діти", "Ти давав присягу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили НАТО в Балтійському регіоні було розгорнуто до кризи в Білорусі, - прессекретар Лунгеску

Нагадаємо, 29 серпня в Мінську відбувся жіночий марш. За даними ЗМІ, в заході взяли участь близько 10 тисяч осіб.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Перехватчик
    "Мы окружили ОМОН" и "Вам никто не даст": женщины против силовиков на марше в Минске - Цензор.НЕТ 6699
  • Olga Mansika
    Навіть не уявляю,щоб наші чоловіки виперли жінок на Майдан проти Беркута,знаючи що там не кіно знімають і не масові гуляння,а самі б спостерігали з-за вугла.Все таки наші чоловіки найкращі "Ми оточили ОМОН" і "Вам ніхто не дасть": жінки проти силовиків на марші в Мінську - Цензор.НЕТ 8532,хоч і виносять іноді мізки "Ми оточили ОМОН" і "Вам ніхто не дасть": жінки проти силовиків на марші в Мінську - Цензор.НЕТ 7966.Все пізнається в порівнянні.

    А дівчатам білорускам респект
  • Wendeplattendrehstahl Lölik
    у пид@расов жён не бывает
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини