Поліція затримала жителя Миколаївщини, який "замінував" рейсовий автобус та автомобіль. ВIДЕО

На Миколаївщині поліцейські затримали зловмисника, який повідомив про "замінування" рейсового автобуса та автомобіля.

Про це повідомили в обласній поліції, передає Цензор.НЕТ.

29 серпня близько 17:30 на спецлінію "102" надійшло повідомлення від невідомого чоловіка про те, що на території міжміського автовокзалу заміновано рейсовий автобус і припаркований поруч із ним автомобіль Mazda.

З огляду на інформацію про загрозу вибуху, правоохоронці оточили район імовірної ​​небезпеки, щоб уникнути можливих жертв, і забезпечили охорону прилеглої території.

Співробітники вибухотехнічної служби ГУНП і кінолог зі службовим собакою провели ретельне обстеження транспортних засобів, де, ймовірно, були закладені вибухові пристрої, і жодних предметів, які могли б становити загрозу життю і здоров'ю громадян, фахівці не виявили.

Дивіться також: Патрульні зупинили Ford за порушення ПДР, у багажнику виявили майже 50 кілограмів бурштину, - поліція Рівненщини. ФОТО

Особу чоловіка, який скоїв цей кримінальний злочин, було встановлено ​​вже через 15 хвилин після здійснення дзвінка спецпризначенцями спільно із працівниками приватної охоронної фірми автовокзалу.

Ним виявився 32-річний житель Кривого Рогу. На момент затримання чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння і пояснив, що опинився у Миколаєві, прямуючи до рідного міста з Одеси. Поки чекав на свій автобус, вживав спиртне, а потім вирішив зателефонувати на "102" з таким повідомленням.

Слідчі Інгульського відділу поліції затримали фігуранта в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Мобільний телефон, із якого він зробив дзвінок, вилучили.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України, що карається позбавленням волі терміном від двох до шести років.