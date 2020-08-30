Екснардепу Денисенку вручили підозру в побитті поліцейського під час візиту Зеленського в Дніпро. ВIДЕО

Екснардепа Андрія Денисенка підозрюють у побитті поліцейського під час візиту в Дніпро президента України Володимира Зеленського. Вручення підозри відбулося після того, як машину Денисенка переслідували.

Про це Денисенко повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо мене відкрито кримінальне провадження, виписано підозру за ст. 345 ч. 2, клопотання про обрання запобіжного заходу - домашнього арешту. Нібито я побив поліцейського під час візиту Зеленського в Дніпро, хоча били і крутили саме мене", - написав екснардеп.

Він додав, що вручення відбулося після переслідування його автомобіля поліцією.

"Мене переслідували дві машини. Думав, що бандити, а виявилося, що поліція. Причому зупинив їх я, ось тоді про все і дізнався", - розповів Денисенко.

Екснардеп наголосив, що йому не дали скористатися його конституційним правом на захист, послугами адвоката: "Все відбувається у вихідні для того, щоб закрити рот, не дати зібрати людей і швиденько провести суд щодо запобіжного заходу, отримати рішення на обшуки і вилучення".

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Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше в Дніпрі під час заходів з участю президента України Володимира Зеленського виник конфлікт між місцевими активістами, поліцією і охороною глави держави, унаслідок якого було травмовано одну з активісток.

Пізніше Управління Держохорони спростувало ці факти і заявило, що інформація про те, що військовослужбовці УДО нібито застосували фізичну силу до мітингувальників, є відвертою брехнею і містить ознаки спланованої інформаційної провокації.



