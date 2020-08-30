Дівчата в Мінську принесли Лукашенку гарбузи: "Любімая цябе не хоча!" ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Дівчата в національних костюмах принесли до Будинку уряду в Мінську гарбузи на знак того, що Білорусь більше не хоче бачити своїм очільником Олександра Лукашенка.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на білоруське видання "Онлайнер".

Дівчата хотіли пройти до Будинку уряду, однак їх не пустили через огорожу. Тоді вони вирушили вздовж огорожі, зупинилися навпроти Будинку уряду і викотили за огорожу гарбузи.

"Є така білоруська народна традиція. Коли дівчина відмовляла хлопцю, вона викочувала йому гарбуза, і це було великою образою. Отримати гарбуз для хлопця вкрай небажано. Тому ми вирішили викотити гарбузи для самого небажаного хлопця, навіть діда", - пояснила одна з учасниць акції.

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Якоїсь миті до дівчат під'їхав характерний синій мікроавтобус без номерів, пригальмував. Обійшлося без затримань.

































