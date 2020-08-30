Протести в Білорусі: "Сашо, виходь, будемо вітати". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланнямна TUT.by.
На "Марш миру і незалежності" в Мінську зібралося безліч людей. За оцінками, їх навіть більше, ніж на акції 16 серпня, коли на вулиці вийшли понад 220 тисяч людей.
У центр міста стягнули значні сили міліції. Силовики перекрили кілька вулиць. Також обгороджена площа Незалежності, тому протестувальники збираються на розташованих поруч з нею вулицях.
Люди несуть плакати і "подарунки" на день народження Лукашенка, наприклад, труну. Вони скандують: "З днем народження", "Це наше місто", "Щур - ти, а ми - народ".
Жителі спальних районів збираються біля метро і колонами рухаються в центр. Метрополітен Мінська на кілька годин закривав входи на 4 центральні станції. Зараз входи вже відкриті.
Очевидці повідомляють, що в місті проблеми з мобільним інтернетом і зв'язком. Багато сайтів не відкриваються, тримати зв'язок через месенджери вдається не всім.
Згідно з офіційним повідомленням МВС Білорусі, затримано 125 осіб.
Акції проти Лукашенка і за чесні вибори відбуваються також в Гродно, Бресті, Гомелі, Могильові та інших містах.