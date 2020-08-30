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Військова техніка на вулицях Мінська. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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МВС Білорусі ввела в Мінськ БТР-80 "для посилення заходів безпеки особового складу".

Фотографії та відео, на яких відображені бронетранспортери, опублікувала низка  білоруських ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

Введення техніки підтвердила офіційна представниця МВС Білорусі Ольга Чемоданова, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"До Мінська увійшли БТР-80. Це бойова машина, яка використовується для посилення заходів безпеки особового складу на несанкціонованих масових заходах", - заявила Чемоданова.

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При цьому вона відмовилася уточнювати, скільки саме одиниць бронетехніки введено в столицю Білорусі.

У неділю в Мінську відбувається "Марш миру і незалежності". Вулиці білоруської столиці заповнені людьми з біло-червоно-білою символікою, які вимагають провести в країні чесні вибори.

Аналогічні акції відбуваються також в Бресті, Гродно, Гомелі, Могильові та інших містах.

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Топ коментарі

  • Elvis2
    Специально для ментов и военных, защищающих хунту
    #Лукашенко.

    Румыния. Бухарест. Декабрь 1989 г. На фото экипажи бронемашин спецслужбы
    "Секуритате" режима Чаушеску. Они открыли огонь по безоружным
    протестующим. Люди атаковали их, вытащили экипажи на улицу и тут же казнили ‼Военная техника на улицах Минска - Цензор.НЕТ 5786
  • Valery Greff
    Тем быстрее будет его финиш. Напомню:

    Военная техника на улицах Минска - Цензор.НЕТ 5863
  • Welt Schmerz
    Чому не пішов? Якраз пішов...
    (але БТР одразу відійшов гасити напалм на броні)

    Военная техника на улицах Минска - Цензор.НЕТ 4305
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