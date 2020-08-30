Військова техніка на вулицях Мінська. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фотографії та відео, на яких відображені бронетранспортери, опублікувала низка білоруських ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.
Введення техніки підтвердила офіційна представниця МВС Білорусі Ольга Чемоданова, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"До Мінська увійшли БТР-80. Це бойова машина, яка використовується для посилення заходів безпеки особового складу на несанкціонованих масових заходах", - заявила Чемоданова.
При цьому вона відмовилася уточнювати, скільки саме одиниць бронетехніки введено в столицю Білорусі.
У неділю в Мінську відбувається "Марш миру і незалежності". Вулиці білоруської столиці заповнені людьми з біло-червоно-білою символікою, які вимагають провести в країні чесні вибори.
Аналогічні акції відбуваються також в Бресті, Гродно, Гомелі, Могильові та інших містах.