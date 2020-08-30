"Історія Русі. Війна на сході України", - вийшла книга про події на Донбасі іспанською мовою. ВIДЕО

У книгарні Іспанії надійшла книга "Історія Русі. Війна на сході України" - іспаномовне видання про те, що відбувається на сході України. Її автор - іспанський журналіст Археміно Барро, що проживає в США.

До глибокого занурення в світ американської політики він довгий час цікавився подіями на пострадянських територіях, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки. Зокрема, не раз бував ву Білорусі.

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В 2013-му Барро приїхав до Нью-Йорка, аби в Інституті Гарімана Колумбійського університету описати свої білоруські дослідження.

"В Колумбійському університеті я зустрів багато українців, почав розпитувати у них про Україну, відвідувати їхні заняття та виступи, і так я був залученій у ситуацію в Україні", - згадує журналіст і письменник.

За свої матеріали про Білорусь Барро отримав престижну журналістську нагороду. ЇЇ вручення відбувалося в березні 2014 року у Варшаві.

Спостерігаючи за подіями в Криму, Барро вирішив витратити гроші, які отримав як нагороду, на поїздку в Україну.

"Я намагався зібрати якомога більше точок зору: шахтарі, активісти, студенти, праві, ліві, проукраїнські, проросійські, Так я отримав той матеріал, і намагаюся зрозуміти цю прекрасну та складну країну", - продовжує автор.

Барро провів в Україні чотири місяці. Всі перипетії, події та інтерв'ю лягли в основу його книги. Розповідь починається з жовтня 2013 року, коли українці все ще сподівалися, що Віктор Янукович підпише договір про асоціацію з Європейським союзом. Закінчується - трагедією літака МН17, збитого російським БУКом в небі над Донбасом.

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