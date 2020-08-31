Помічник Лукашенка Латишонок про причини силового розгону протестувальників у перші дні після виборів: "Заважали звичайним мешканцям". ВIДЕО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.BY.
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Серед іншого, він висловив сумнів, що протестувальників - більшість, а також пояснив, чому дано команду силового розгону 9 серпня.
"Тому що люди побудували барикади. Друге - те, що перекривалися вулиці, і заважали звичайним мешканцям рухатися містом", - сказав Латишонок.
За його словами, більшість громадян Білорусі підтримують Лукашенка, а протести можуть призвести до економічної кризи.
"Більшість на боці президента. Через ваші всі акції - подивіться на курс долара", - сказав Латишонок.
Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.
За три доби затримали майже шість тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.
ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.