Зеленський привітав Одесу з Днем міста, опублікувавши спільне відео з Філімоновим. ВIДЕО
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відео президент опублікував у своєму Telegram.
"В Одесі завжди тепло і красиво, це місто розумних і талановитих людей, куди завжди повертаєшся, як додому. З днем народження, наша перлино біля моря!" - написав Зеленський.
На відео Зеленський привітав Одесу "з днем народження".
"Я знаю, що мене завжди запрошують до Одеси. Ви знаєте, цьогоріч я не зможу бути 2 вересня. Але я знаю, що буде Олег, точно, сподіваюся", - сказав президент.
"Я хочу привітати з днем народження Одеси ... Ми хочемо міняти Україну, ми хочемо міняти Одесу. Але в жодному разі не змінювати людей, внутрішню красу цих людей і не втратити колорит Одеси", - додав він.
Нагадаємо, Олег Філімонов став кандидатом на пост міського голови Одеси від "Слуги народу".
Зазначимо, що 2 вересня 2020 року Одеса святкує 226-ту річницю з дня заснування міста.