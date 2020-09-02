Зеленський привітав Одесу з Днем міста, опублікувавши спільне відео з Філімоновим. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський привітав Одесу з днем ​​міста і поділився відео з кандидатом у мери Одеси гумористом Олегом Філімоновим.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відео президент опублікував у своєму Telegram.

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"В Одесі завжди тепло і красиво, це місто розумних і талановитих людей, куди завжди повертаєшся, як додому. З днем ​​народження, наша перлино біля моря!" - написав Зеленський.

На відео Зеленський привітав Одесу "з днем ​​народження".

"Я знаю, що мене завжди запрошують до Одеси. Ви знаєте, цьогоріч я не зможу бути 2 вересня. Але я знаю, що буде Олег, точно, сподіваюся", - сказав президент.

"Я хочу привітати з днем ​​народження Одеси ... Ми хочемо міняти Україну, ми хочемо міняти Одесу. Але в жодному разі не змінювати людей, внутрішню красу цих людей і не втратити колорит Одеси", - додав він.

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Нагадаємо, Олег Філімонов став кандидатом на пост міського голови Одеси від "Слуги народу".

Зазначимо, що 2 вересня 2020 року Одеса святкує 226-ту річницю з дня заснування міста.