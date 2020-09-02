Арахамія про виключення Лероса: Я його попереджав, що якщо він перейде "червону лінію" і казатиме на президента, то будуть наслідки. ВIДЕО

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заперечує, що почав збирати підписи за виключення з фракції Гео Лероса після дзвінка президента.

Про це він розповів журналістам перед початком засідання ВР, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

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"Це неправда... У нас була з Гео Леросом негласна домовленість. Він член нашої фракції, у нього був особистий конфлікт з очільником ОП. Ми до цього як фракція ставились абсолютно нейтрально: пів року він виступав, робив заяви. Все, що б він не робив, ми до цього ставилися нейтрально. Але коли ти перебуваєш у партії президента і починаєш вже чіпати президента і казати, що він мені не подобається, я критикую його програму, дії, це нормальний процес, якщо людина скаже, що їй тут не подобається бути, і я піду до іншої партії. Тому ми йому фактично допомогли не втратити мандат, нехай залишається позафракційним", - сказав Арахамія.

За словами нардепа, він мав розмову із Леросом перед його виступом.

"Він не самостійно ці тексти пише. Знаю хто, але не буду казати. Я до нього підійшов і сказав, що у мене є інформація, що сьогодні ти перейдеш червону лінію і будеш вже казати на президента. Ти ж розумієш наслідки? Він мені сказав, що так", - розповідає Арахамія.

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Нагадаємо, 1 вересня з трибуни ВР нардеп "Слуги народу" Гео Лерос звинуватив президента Володимира Зеленського в тому, що той "здав Україну в оренду олігархам" і "заразив країну мікробами брехні".

Після цього він повідомив, що глава фракції СН Давид Арахамія на прохання президента Володимира Зеленського дав вказівку збирати підписи за те, щоб виключити Лероса з фракції.

Увечері 1 вересня Лероса виключили з фракції "Слуги народу" за результатами збору підписів.