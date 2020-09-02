Ситуацію в Білорусі дестабілізують "200 екстремістів, натренованих в Україні", - Лавров. ВIДЕО

Радикальні дії на демонстраціях у Мінську та інших містах Білорусі провокують з України - звідти в республіку приїхали майже "200 натренованих екстремістів".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Meduza, про це на пресконференції в Москві заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров за підсумками переговорів зі своїм білоруським колегою Володимиром Макеєм.

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"В Україні є табори підготовки екстремістів, за нашими даними у Волинській області, в Дніпропетровській області, - і ми сьогодні це обговорювали, я впевнений, що наші спецслужби мають цим займатися більш предметно, вони в контакті один з одним перебувають, - за нашими оцінками, майже 200 екстремістів, натренованих на українській території, зараз перебувають у республіці Білорусь", - сказав Лавров.

За словами російського міністра, у нього є підтверджені відомості, що радикальний протест у Білорусі підігрівають такі українські організації, як "Тризуб" ім. Степана Бандери, С14, Національний корпус і "Правий сектор".

"Усі ці структури активно займаються провокуванням радикальних дій у Мінську та інших містах Білорусі, фінансуючи відповідні заходи, підбурюючи тих, кого вони вважають перспективними екстремістськими лідерами, до того, щоб вони вносили силові елементи в те, що відбувається під час демонстрацій у білоруській столиці", - сказав російський міністр.

Білоруська влада неодноразово заявляла, що протестні мітинги, які почалися в країні після президентських виборів 9 серпня, провокувалися ззовні, зокрема з Польщі, України та країн Балтії.

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Росія поки уникає відкритого втручання в те, що відбувається в Білорусі. Президент РФ Володимир Путін, проте, заявляв, що на прохання Лукашенка сформував резерв зі співробітників правоохоронних органів, готовий до відправки в Білорусь у разі, якщо "екстремістські елементи почнуть розбій". У Кремлі наголошували, що не розглядають цей сценарій як імовірний.