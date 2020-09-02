Проєкт "Без цензури": Зе-помста. Як Банкова влаштовує партійну диктатуру і виключає неугодних. ВIДЕО
Як ви вже знаєте, нардепа Гео Лероса в авральному порядку виключили з фракції "Слуга народу".
Приступ "совка" і колективного осуду стався відразу після його виступу з критикою в бік особисто Володимира Зеленського. А сам Лерос каже, що проти нього вже встигли відкрити дві кримінальні справи.
Що відбувається в монобільшості і Зе-команді? Що такого сказав і кому дошкулив Лерос? Як альтер-его Зеленського, тобто Єрмак, бореться із залишками вільнодумства в монокоаліції? А на додачу - вагон факапів, за які окремих "слуг народу" треба було б гнати мітлою з фракції. Але цього, як ви зрозуміли, ніхто не зробив і не збирається.
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Нагадаємо, 1 вересня з трибуни ВР нардеп "Слуги народу" Гео Лерос звинуватив президента Володимира Зеленського в тому, що той "здав Україну в оренду олігархам" і "заразив країну мікробами брехні".
Після цього він повідомив, що глава фракції СН Давид Арахамія на прохання президента Володимира Зеленського дав вказівку збирати підписи за те, щоб виключити Лероса з фракції.
Увечері 1 вересня Лероса виключили з фракції "Слуги народу" за результатами збору підписів.