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Мер Умані Цебрій хоче, щоб хасиди робили ПЛР-тести на коронавірус. ВIДЕО

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Мер Умані Олександр Цебрій заявив про необхідність проходження ПЛР-тестування хасидами, які прибувають в місто на святкування Рош Ха-Шана.

Про це він заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

Він розповів, що це питання обговорив з головним рабином України.

"Я розмовляв з головним рабином України, він приїжджав до нашого міста. І я чітко сказав, що треба провести тестування людей, які прибули в Умань. Якщо держава пустила сюди людей, які перебувають у незрозумілому статусі щодо коронавірусу - позитивному чи негативному, їх як мінімум треба протестувати. Така позиція знайшла повне розуміння у головного рабина України", - розповів Цебрій.

За його словами, місцевий бюджет не може фінансово забезпечити процедуру такого масового тестування. Очікується, що єврейська громада вирішить це силами самих паломників або спонсорів.

За словами Цебрія, поки від паломників, навіть тих, хто прибуває з країн "червоної" зони, потрібна лише наявність страхового поліса і "ще деякий перелік документів".

Дивіться: Нині в Умані перебувають майже 50 паломників-хасидів, порядок забезпечуватимуть понад 500 поліцейських, - Нацполіція. ФОТО

Топ коментарі

  • Шрек Баблокат
    заставлять "избранных" делать тесты на КОВИД?!.. да это же чистый антисемитизм!..
  • Підлога Маккартні
    А откуда у них деньги?
  • Роман Самойленко a21e0f24
    ну лошары))) вашим детям в школу низзя))) - опасно, зато хасидам тусить - это пожалуйста... украинцы = терпилы, вечные терпилы. оказывается избранным можно и потусить, а лошарам нельзя даже в школу ходить
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