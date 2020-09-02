"Рівняння на сина морського піхотинця!": Військові відвели до школи сина загиблого в 2014 році підполковника Загребельного. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Військовослужбовці школи морського піхотинця Навчального центру ВМС супроводили в школу в Миколаєві Данила, сина підполковника Юрія Загребельного, який загинув 26 жовтня 2014.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Армія Inform".

"Сьогодні мали честь супроводжувати сина нашого побратима в школу. Командування підтримало цю ідею, і для всіх охочих було виділено автотранспорт. Спочатку планувалося просто передати необхідні для навчання речі сім'ї хлопця, але потім вирішили ще таким чином віддати данину синові героя", - розповів заступник начальника школи морського піхотинця старший лейтенант Іван Кудакін.

Вийшовши вранці з дому, Данило не очікував, що кілька метрів до своєї школи він проїде на військовій машині, а біля воріт навчального закладу на нього чекатимуть військові, що вишикувалися в 2 шеренги.





Після команди "Струнко! Рівняння на сина морського піхотинця" хлопчикові вручили рюкзак з усім необхідним для навчання і провели у ворота школи.

"Ми впевнені, що він буде старанно вчитися і здобувати необхідні знання, що Данило стане гідним громадянином України і сином свого батька. Морська піхота України - це велика сім'я, де ми поважаємо всіх, хто з нами в одному строю, і ніколи не забуваємо тих, хто віддав своє життя за нашу Україну", - додав Кудакін.

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