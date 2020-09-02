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Невідомі зі зброєю влаштували перестрілку в Київській області. ВIДЕО

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В Українці Київської області група чоловіків влаштувала перестрілку на задвірках ресторану. Стрілянину зняв очевидець.

Цензор.НЕТ публікує кадри, які очевидцеві вдалося зняти з вікна будинку навпроти.

Користувачі соцмереж пишуть, що перестрілка сталася на задвірках ресторану "Де Бош".

"Є поранені. Зараз на місці події персонал закладу активно збирає гільзи", - стверджує автор Facebook-сторінки Цяпенко.Info.

На офіційному сайті і на сторінках у соцмережах поліції Київської області інформація про перестрілку поки відсутня.

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    какое название ресторана (Де Бош) - такой и отдых - пьяный... дебош.... со стрельбой
  • Стас Тихонов
    ЗЕ-шайка у власти, самый незаменимый министр МВД с одноклассником ЗЕ-дента во главе СБУ занимаются более важными вопросами по продаже оптом и в розницу Украины, какое им дело до того что 90-е не просто вернулись, "зеленые 20-е" уже перещеголяли стремные 90-е!
  • Storm UA
    Все равно Рюкзаков лучший. Невідомі зі зброєю влаштували перестрілку в Київській області - Цензор.НЕТ 4921
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