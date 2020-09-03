Тисячі одеситів і туристів без масок прийшли на концерт до Дня міста. ВIДЕО

В Одесі тисячі людей зібралися на Потьомкінських сходах на гала-концерт, який відбувається з нагоди Дня міста. Люди не дотримуються соціальної дистанції, переважна більшість із них - без масок.