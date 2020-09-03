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Тисячі одеситів і туристів без масок прийшли на концерт до Дня міста. ВIДЕО

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В Одесі тисячі людей зібралися на Потьомкінських сходах на гала-концерт, який відбувається з нагоди Дня міста. Люди не дотримуються соціальної дистанції, переважна більшість із них - без масок.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на УНІАН.

Тисячі людей перебувають близько один до одного, захисні маски практично ніхто не одягнув.

На сцені, встановленій біля основи Потьомкінських сходів, виступають популярні виконавці.

Завершив святкування феєрверк.

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Топ коментарі

  • Андрей Дидовик
    Да, очень жалко Одессу и одесситов. Они все умрут как шведы и белорусы.....
  • PREDATOR PREDATOR
    Там все літо на пляжах були люди без масок .А чому нікого не цікавить карантини в Білорусі? Зараз всі за протести розповідають.А раніше в нас було багато розмов,що в Білорусі буде апокаліпсис,бо карантину не було там.А ще на протестах.переважна більшість без масок.То повинні вже бути десятки тисяч померлих.Чи може,таку кількість білоруський диктатор приховує? Я не підтримую Лукашенка.Але ж логіка повинна бути .
  • Андрей Дидовик
    Я вам открою страшную тайну! Только никому! Хорошо? Больные были всегда и во все времена и до Ковида.
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