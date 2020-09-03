Новини Відео

"Походу вальнули когось. Крові п#зда": на трасі під Мелітополем розстріляли мікроавтобус. ВIДЕО

35 55296
Пізно ввечері 2 вересня 2020 року приблизно за 20 км від Мелітополя Запорізької області розстріляли мікроавтобус. УВАГА! Ненормативна лексика!

Це сталося на трасі в бік Херсона, повідомляє паблік "Мелітопольграм" у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

На записі очевидець розповідає, що мікроавтобус, який потрапив під обстріл, - з донецькими номерами. За його словами, на місці події видно багато крові.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Невідомі зі зброєю влаштували перестрілку в Київській області. ВIДЕО

Як повідомляє місцевий сайт 061, мікроавтобус "Форд" розстріляли з вогнепальної зброї. НП сталася 2 вересня приблизно о 23:00.

У відділі комунікацій ГУНП у Запорізькій області журналістам повідомили, що внаслідок події постраждав водій мікроавтобуса, чоловік 1993 року народження, мешканець Маріуполя, його госпіталізували. Що стосується нападників, то про них нічого не повідомляється.

"Вирішується питання правової кваліфікації", - сказали в поліції.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • vlasta
    Мои родственники, переселенцы с Макеевки, живут в Мелитополе и ездят на донецких номерах. В том Мелитополе, по их словам, ваты как насрано, ждут путена.
  • Александр Александр 68e191f1
    В нынешнее время с донецкими номерами ездить как-то не камельфо!!!)))
    А до ваты это никак не дойдет!!!)))
  • oleg1966
    Мелитополь город тупорылой ваты. У нас ее в городе процентов 20 точно
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини