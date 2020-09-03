"Походу вальнули когось. Крові п#зда": на трасі під Мелітополем розстріляли мікроавтобус. ВIДЕО

Пізно ввечері 2 вересня 2020 року приблизно за 20 км від Мелітополя Запорізької області розстріляли мікроавтобус. УВАГА! Ненормативна лексика!

Це сталося на трасі в бік Херсона, повідомляє паблік "Мелітопольграм" у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

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На записі очевидець розповідає, що мікроавтобус, який потрапив під обстріл, - з донецькими номерами. За його словами, на місці події видно багато крові.

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Як повідомляє місцевий сайт 061, мікроавтобус "Форд" розстріляли з вогнепальної зброї. НП сталася 2 вересня приблизно о 23:00.

У відділі комунікацій ГУНП у Запорізькій області журналістам повідомили, що внаслідок події постраждав водій мікроавтобуса, чоловік 1993 року народження, мешканець Маріуполя, його госпіталізували. Що стосується нападників, то про них нічого не повідомляється.

"Вирішується питання правової кваліфікації", - сказали в поліції.