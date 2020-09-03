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"Свєто, ну ти гониш": у Путивлі водійка позашляховика намагалася втекти від патрульного, він дістав пістолет. ВIДЕО

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У соцмережах розгорівся скандал через відео, де поліцейський нібито погрожував пістолетом жінкам з дитиною, які перебували в автомобілі. Поліцейського звинуватили в перевищенні повноважень. Все сталося в Путивлі два тижні тому.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на опублікованому відео чути, як плаче перелякана дитина, а мати заспокоює її і каже, що "дядько просто жартує".

Відео Стоп корупції

За версією поліції, три жінки зайшли до супермаркету без масок. Не відреагували на зауваження охоронця, а коли приїхала поліція, просто втекли. Через півтори години поліцейські помітили їхній автомобіль і наказали зупинитися. Але, за словами патрульних, водійка намагалася наїхати на поліцейського, тому його колега дістав табельну зброю.

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На жінок склали три протоколи за порушення карантину і ще один - за злісну непокору. Щодо патрульного - проводиться службове розслідування.

"Вона постійно намагалася рушити з місця, ігноруючи вимогу поліцейського. Це злісна непокора і відповідно до закону, працівник поліції продемонстрував зброю - дістав з кобури і попередив, що він може її застосувати для примусової зупинки транспортного засобу, якби була загроза його життю або здоров'ю. Вона могла просто натиснути на газ і збити, задавити, ушкодити, поранити працівника поліції", - каже фахівець відділу комунікацій поліції Сумщини Володимир Кузьменко.

Топ коментарі

  • Олег Петрович ed2c8e0a
    Полиция права 100%
  • Стронг Рок
    Пистолет (без снятия с предохранителя) полицейский показал только тогда, когда "водительница" "Света, ну ты гонишь": в Путивле водитель внедорожника пыталась сбежать от патрульного, тот достал пистолет - Цензор.НЕТ 2443 внедорожника попыталась припугнуть его наездом.
    Как аукнулось, так и откликнулось.
  • Valeriy Wrx
    Очередная Яжемать...
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