"Свєто, ну ти гониш": у Путивлі водійка позашляховика намагалася втекти від патрульного, він дістав пістолет. ВIДЕО

У соцмережах розгорівся скандал через відео, де поліцейський нібито погрожував пістолетом жінкам з дитиною, які перебували в автомобілі. Поліцейського звинуватили в перевищенні повноважень. Все сталося в Путивлі два тижні тому.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на опублікованому відео чути, як плаче перелякана дитина, а мати заспокоює її і каже, що "дядько просто жартує".

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Відео Стоп корупції

За версією поліції, три жінки зайшли до супермаркету без масок. Не відреагували на зауваження охоронця, а коли приїхала поліція, просто втекли. Через півтори години поліцейські помітили їхній автомобіль і наказали зупинитися. Але, за словами патрульних, водійка намагалася наїхати на поліцейського, тому його колега дістав табельну зброю.

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На жінок склали три протоколи за порушення карантину і ще один - за злісну непокору. Щодо патрульного - проводиться службове розслідування.

"Вона постійно намагалася рушити з місця, ігноруючи вимогу поліцейського. Це злісна непокора і відповідно до закону, працівник поліції продемонстрував зброю - дістав з кобури і попередив, що він може її застосувати для примусової зупинки транспортного засобу, якби була загроза його життю або здоров'ю. Вона могла просто натиснути на газ і збити, задавити, ушкодити, поранити працівника поліції", - каже фахівець відділу комунікацій поліції Сумщини Володимир Кузьменко.