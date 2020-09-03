Стрілянина на Оболоні: 30-річний раніше судимий уродженець Кіровоградської області, погрожуючи пістолетом, відібрав у неповнолітнього 500 гривень. ВIДЕО
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Столична прокуратура повідомила про підозру жителю столиці, який погрожував неповнолітньому хлопцеві пістолетом і відібрав у нього гроші.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на столичну прокуратуру, злочин було скоєно першого вересня близько восьмої години вечора на Оболонській набережній у Києві.
На відеозаписі, зробленому одним з очевидців, зловмисник, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, почав вимагати у неповнолітнього грошові кошти і вистрілив у повітря в присутності багатьох свідків. 17-річний потерпілий віддав йому 500 грн, які були при ньому. Після цього злочинець залишив місце злочину.
Правоохоронці затримали 30-річного раніше судимого уродженця Кіровоградської області. Зараз йому повідомлено підозру за розбій і вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.