Новини Відео

Стрілянина на Оболоні: 30-річний раніше судимий уродженець Кіровоградської області, погрожуючи пістолетом, відібрав у неповнолітнього 500 гривень. ВIДЕО

8 84036
Столична прокуратура повідомила про підозру жителю столиці, який погрожував неповнолітньому хлопцеві пістолетом і відібрав у нього гроші.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на столичну прокуратуру, злочин було скоєно першого вересня близько восьмої години вечора на Оболонській набережній у Києві.

На відеозаписі, зробленому одним з очевидців, зловмисник, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, почав вимагати у неповнолітнього грошові кошти і вистрілив у повітря в присутності багатьох свідків. 17-річний потерпілий віддав йому 500 грн, які були при ньому. Після цього злочинець залишив місце злочину.

Правоохоронці затримали 30-річного раніше судимого уродженця Кіровоградської області. Зараз йому повідомлено підозру за розбій і вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Походу вальнули когось. Крові п#зда": на трасі під Мелітополем розстріляли мікроавтобус. ВIДЕО

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Петя Петрович
    избиратель жопоблока
  • Александр Иванов 29ff5b68
    Пожилой ковбой медленно поднялся и так вразвалочку, еле передвигая ноги, подошел к нему… Видно, что каждый шаг дается ему с большими усилиями. Он взял из рук молодого ковбоя пистолет и внимательно осмотрел его:
    - М-да… Спили мушку, сынок. У твоего Кольта слишком большая мушка, лучше спили ее… Когда-то, давным-давно, я был таким же, как ты, - шустрым и метким. Так же, как ты, я ворвался в один салун, где сидели пожилые ковбои, и перестрелял все бутылки. У меня был вот точно такой же Кольт 9-го калибра с большой мушкой, сынок. И стрелял я тоже метко, не хуже тебя. Но когда у меня кончились патроны, ко мне подошли три ковбоя, засунули мой здоровенный «Кольт» мне в задницу и несколько раз его там провернули. Так вот, сынок, послушай моего совета,
    спили мушку! Спили мушку, сынок!..
  • Yaris Racer
    гав і в кубло Стрельба на Оболони: 30-летний ранее судимый уроженец Кировоградской области, угрожая пистолетом, отобрал у несовершеннолетнего 500 гривен - Цензор.НЕТ 9508
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини