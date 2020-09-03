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"Під час перших пострілів з АК-47 я сховалася під стіл", - група чоловіків влаштувала перестрілку біля ресторану на міському пляжі в Українці. ВIДЕО

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У Київській області в місті Українка група чоловіків влаштувала перестрілку біля ресторану "Де Бош" на міському пляжі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в соцмережі пише колишній начальник поліції Обухівського району Денис Ярославський.

"Містечко Українка, поруч з відомою Конча-Заспою. Коли я керував поліцією Обухівського району, до якого входить Українка, всі розборки, бригади проводили за межами території, що обслуговувалася мною. Жити стало безпечно. Дякуємо за це МВС", - пише він у коментарі до відеозапису перестрілки.

Безпосередньо перестрілка починається наприкінці третьої хвилини запису.

Одна зі свідків події попросила про допомогу в Facebook у Ярославського.

Вона написала, що в момент початку конфлікту перебувала за столиком на терасі ресторану. Особи кавказької національності спочатку влаштували бійку, а потім пустили в хід зброю.

"Під час перших пострілів з АК47 я сховалася під стіл і почала телефонувати нареченому, який на хвилину відійшов, щоб помити руки. Прошу, допоможіть достукатися до правоохоронних органів. У місті безлад. Поліція не реагує ні на дрібні розбої, ні на такі, схожі на цей теракт у громадському закладі", - написала жінка.

Під час перших пострілів з АК-47 я сховалася під стіл, - група чоловіків влаштувала перестрілку біля ресторану на міському пляжі в Українці 01

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Топ коментарі

  • Rostyslav Komarnytsky
    Одне можу сказати, що то стріляли не Антоненко, не Стерненко, не Кузьменко і не Дугар. Ці "соціально небезпечні злочинці" надійно закриті, хто в буцегарні, хто під підпискою.
  • Провокатор
    Татьяна Кучер, Леван Дарсания, Олексій Онуфрієнко (Пика), Паата Робакидзе и остальные.

    ОПГ в Украинке, которое уже не один год отжимает землю, песок, ставят МАФы налево и направо, запугивает бизнесменов. Создали клубы единоборств и набирают туда вот таких стрелков для отжима и запугивания. Все те строения, у которых произошла стрельба - были "подмяты" вышеуказанными бандитами и забраны у бизнеса угрозами. Ресторан "Дебош" - место встречи этой ОПГ. Местная полиция слова не может сказать! Аваков , ау! СБУ - у вас под носом организованная преступность, которая годами держит в страхе целый город Киевской области.
  • Unlucky Guy
    новая полиция сцыкливая и не готова за 10К под пули хачей идти
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