"Під час перших пострілів з АК-47 я сховалася під стіл", - група чоловіків влаштувала перестрілку біля ресторану на міському пляжі в Українці. ВIДЕО
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в соцмережі пише колишній начальник поліції Обухівського району Денис Ярославський.
"Містечко Українка, поруч з відомою Конча-Заспою. Коли я керував поліцією Обухівського району, до якого входить Українка, всі розборки, бригади проводили за межами території, що обслуговувалася мною. Жити стало безпечно. Дякуємо за це МВС", - пише він у коментарі до відеозапису перестрілки.
Безпосередньо перестрілка починається наприкінці третьої хвилини запису.
Одна зі свідків події попросила про допомогу в Facebook у Ярославського.
Вона написала, що в момент початку конфлікту перебувала за столиком на терасі ресторану. Особи кавказької національності спочатку влаштували бійку, а потім пустили в хід зброю.
"Під час перших пострілів з АК47 я сховалася під стіл і почала телефонувати нареченому, який на хвилину відійшов, щоб помити руки. Прошу, допоможіть достукатися до правоохоронних органів. У місті безлад. Поліція не реагує ні на дрібні розбої, ні на такі, схожі на цей теракт у громадському закладі", - написала жінка.