Новини Відео • Обшуки в Окружному адмінсуді Києва

"Вовка боятися - в президенти не ходити": активісти пікетували ОП з вимогою до Зеленського не ігнорувати справу Окружного адмінсуду Києва. ВІДЕО+ФОТО

2 94220
У четвер, 3 вересня, під Офісом президента активісти провели акцію з вимогою до Президента України Володимира Зеленського не ігнорувати справу Окружного адмінсуду Києва.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Мітингувальники, переодягнені в суддів з масками вовків, обмотали активіста в масці Зеленського плівками. Таким чином мітингувальники продемонстрували те, як президент, на їхню думку, ігнорує скандал у судовій системі і, зокрема, плівки з розмовами суддів Окружного адмінсуду Києва, оприлюднені НАБУ.

Також учасники мітингу тримали плакати з розшифровкою деяких розмов суддів Окружного адмінсуду Києва і плакати із закликом до президента Зеленського не ігнорувати цей скандал.

Організаторами акції заявлені Центр Протидії Корупції, Автомайдан, Фонд DEJURE.

Читайте також: Бєспрєдєл захисту "судді" Вовка - відповідальність Зеленського і Єрмака, - Шабунін

Вовка боятися - в президенти не ходити: активісти пікетували ОП з вимогою до Зеленського не ігнорувати справу Окружного адмінсуду Києва 01
Вовка боятися - в президенти не ходити: активісти пікетували ОП з вимогою до Зеленського не ігнорувати справу Окружного адмінсуду Києва 02
Вовка боятися - в президенти не ходити: активісти пікетували ОП з вимогою до Зеленського не ігнорувати справу Окружного адмінсуду Києва 03
Вовка боятися - в президенти не ходити: активісти пікетували ОП з вимогою до Зеленського не ігнорувати справу Окружного адмінсуду Києва 04
Вовка боятися - в президенти не ходити: активісти пікетували ОП з вимогою до Зеленського не ігнорувати справу Окружного адмінсуду Києва 05
Вовка боятися - в президенти не ходити: активісти пікетували ОП з вимогою до Зеленського не ігнорувати справу Окружного адмінсуду Києва 06
Вовка боятися - в президенти не ходити: активісти пікетували ОП з вимогою до Зеленського не ігнорувати справу Окружного адмінсуду Києва 07
Вовка боятися - в президенти не ходити: активісти пікетували ОП з вимогою до Зеленського не ігнорувати справу Окружного адмінсуду Києва 08
Вовка боятися - в президенти не ходити: активісти пікетували ОП з вимогою до Зеленського не ігнорувати справу Окружного адмінсуду Києва 09
Вовка боятися - в президенти не ходити: активісти пікетували ОП з вимогою до Зеленського не ігнорувати справу Окружного адмінсуду Києва 10
Вовка боятися - в президенти не ходити: активісти пікетували ОП з вимогою до Зеленського не ігнорувати справу Окружного адмінсуду Києва 11
Вовка боятися - в президенти не ходити: активісти пікетували ОП з вимогою до Зеленського не ігнорувати справу Окружного адмінсуду Києва 12
Вовка боятися - в президенти не ходити: активісти пікетували ОП з вимогою до Зеленського не ігнорувати справу Окружного адмінсуду Києва 13
Вовка боятися - в президенти не ходити: активісти пікетували ОП з вимогою до Зеленського не ігнорувати справу Окружного адмінсуду Києва 14

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадаємо, 1 вересня Вища рада правосуддя вирішила не відстороняти скандального суддю Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка з посади у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

Раніше генпрокурор Ірина Венедіктова підписала подання про відсторонення від посади Вовка і суддів Окружного адмінсуду.

Дивіться також: НАБУ оприлюднило нові "плівки Вовка" про його можливий вплив на ВРП. АУДIО

17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України. Триває процес вручення підозр ще чотирьом особам.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.

Також дивіться: Вовк обговорює з головою ДСА його головування: Кононенко домовився з президентом. Вас ніхто не чіпає. АУДIО

Судді Окружного адмінсуду Києва заявили про "безпрецедентний тиск" і попросили втрутитися президента Володимира Зеленського.

Кільком суддям, яких НАБУ викликало на допит, в ОАСК не можуть вручити повістки, бо судді перебувають у відпустці.

11 серпня НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК Вовка, його заступника, трьох суддів цього суду та двох ексчленів ВРП. Вовк у відповідь заявив: "Я в Україні, не ховаюся, готовий прибути в НАБУ на допит".

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Vladimir Soukhov
    Наши все суды надо уволить одной датой. А на следующий день набрать суды присяжных заседателей.
  • VOLVO XC 70
    их не увольнять надо а 225 лагерей в полосатой робе на ЗОНУ в зоне ЧАЭС город призрак Припять как раз там полно пустующих казарм и бараков а то что окон нема так что мешает то что радиация ну звыняйте то такое.. кто выживет и вылезут из зоны через 25 лет вместе с ГБровцами Набуинами ГПУшными курорами мусорами полицаями налоговиками всеми чинушами и местной челядью властью того будет ждать сюрпрайз полное поражение в правах тотальный надзор и контроль вечный браслет на ноге ночной арест с 18 часов до 6 утра запрет на выборные любые права и комнатушка 9 кв. метров кухня 3 кв. метра и туалет баня 2 раза в неделю общественная.. и все... и да пособие на уровне минималки и талоны 1 раз в три года на носки трусы лифчик рубашку штаны шорты сандалии сапоги туфля ботинок 1 кнопочный телефончик никакого ТВ и иНтернету.. газета Слава Украина читать обязательно и да талоны на 2-3 разовое питание от бюджета.... дешевле кстати нам выйдет... чем дать им еще на полгода быть у власти или в креслах с посадами...нет убивать не надо надо как можно дольше продлевать их такое доживание...представляете судью Вовка или Президента № 6 Зеленского умели воровали миллионами и миллиардами а вдруг на старости лет доживать как блоха на собаке.. психика поедет у многих суицид станет их выходом но не всем мы дадим так легко отбыть в иной мир... "Вовка боятись - в президенти не ходити": активисты пикетировали ОП с требованием к Зеленскому не игнорировать дело Окружного админсуда Киева - Цензор.НЕТ 6464
  • VOLVO XC 70
    да ну вы шо у клоуна сразу разрыв пятки случится со страху... вон даже с переляку после Лероса не полетел в Адессу а вдруг его с ПЗРК собьют он на лесопеде или пешаком пойдет аккурат к 15 сентября доползет бедняга...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини