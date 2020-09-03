"Вовка боятися - в президенти не ходити": активісти пікетували ОП з вимогою до Зеленського не ігнорувати справу Окружного адмінсуду Києва. ВІДЕО+ФОТО

У четвер, 3 вересня, під Офісом президента активісти провели акцію з вимогою до Президента України Володимира Зеленського не ігнорувати справу Окружного адмінсуду Києва.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

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Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Мітингувальники, переодягнені в суддів з масками вовків, обмотали активіста в масці Зеленського плівками. Таким чином мітингувальники продемонстрували те, як президент, на їхню думку, ігнорує скандал у судовій системі і, зокрема, плівки з розмовами суддів Окружного адмінсуду Києва, оприлюднені НАБУ.

Також учасники мітингу тримали плакати з розшифровкою деяких розмов суддів Окружного адмінсуду Києва і плакати із закликом до президента Зеленського не ігнорувати цей скандал.

Організаторами акції заявлені Центр Протидії Корупції, Автомайдан, Фонд DEJURE.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадаємо, 1 вересня Вища рада правосуддя вирішила не відстороняти скандального суддю Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка з посади у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

Раніше генпрокурор Ірина Венедіктова підписала подання про відсторонення від посади Вовка і суддів Окружного адмінсуду.

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17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України. Триває процес вручення підозр ще чотирьом особам.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.

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Судді Окружного адмінсуду Києва заявили про "безпрецедентний тиск" і попросили втрутитися президента Володимира Зеленського.

Кільком суддям, яких НАБУ викликало на допит, в ОАСК не можуть вручити повістки, бо судді перебувають у відпустці.

11 серпня НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК Вовка, його заступника, трьох суддів цього суду та двох ексчленів ВРП. Вовк у відповідь заявив: "Я в Україні, не ховаюся, готовий прибути в НАБУ на допит".