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Висотний будинок поруч із посольством США горить у Києві, загинула людина. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Полум'я охопило квартиру на 24 поверсі. Її господар загинув. Ще одна людина зістрибнула на кондиціонери розташованої поверхом нижче квартири і залізла у вікно до сусідів.

Пожежа виникла в будинку по вул. Сікорського, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ГУ ДСНС у Києві.

Користувачі соцмереж опублікували фотографію чоловіка, який стоїть на блоці кондиціонера розташованої поверхом нижче квартири. За повідомленнями користувачів, пізніше він заліз у вікно до сусідів.

Висотний будинок поруч із посольством США горить у Києві, загинула людина 01

"За попередніми даними, під час пожежі у квартирі постраждав чоловік, якого передали фахівцям медичної служби і з опіками 2-го ступеня госпіталізовано в опіковий центр. Також під час проведення розвідки, було виявлено тіло власника помешкання", - повідомили в ДСНС.

Зараз пожежу локалізували, але ще не ліквідували.

На місці працюють 52 пожежників і 13 одиниць техніки.

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Висотний будинок поруч із посольством США горить у Києві, загинула людина 02
Висотний будинок поруч із посольством США горить у Києві, загинула людина 03
Висотний будинок поруч із посольством США горить у Києві, загинула людина 04
Висотний будинок поруч із посольством США горить у Києві, загинула людина 05

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Топ коментарі

  • Don Bessam dc0e2bc1
    медаль монтажникам кондиционеров..."за нормальный крепёж".
  • Роман Авраменко КиївКлімат
    Респект монтажникам кондиционеров! Спасли человека качественным креплением внешнего блока.
  • Злий Грицько
    Дело не в количестве техники, а в головах владельцев этой техники. Меняют автоматы с 10 амперных на 20, а то и больше. Врубают всю эту технику одновременно и пр. Неужели нельзя включать бойлер на ночь, когда гладишь выключить кондиционер и т.п. Ну голова же есть у каждого...
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