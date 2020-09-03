П'яний співробітник СБУ стріляв у відвідувача ресторану, - ДБР. ФОТОрепортаж

У Харківській області п'яний співробітник СБУ влаштував стрілянину з травматичного пістолета в розважальному закладі і поранив людину.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

"2 вересня 2020 року близько 4:00 ранку старший консультант-експерт СБУ, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння у розважальному закладі, здійснив три постріли із спеціального засобу "ПМ-Т", внаслідок чого 30-річний громадянин отримав декілька кульових поранень... Тяжкість тілесних ушкоджень потерпілого наразі встановлюється", - сказано в повідомленні.

Слідчі вилучили на місці пістолет ПМ-Т, два магазини, 13 набоїв з гумовою кулею та три гільзи.

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Кримінальне провадження розпочато за ч.4 ст.296 (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї) Кримінального кодексу України. Покарання за цією статтею - позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.









