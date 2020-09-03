Новини Відео

П'яний співробітник СБУ стріляв у відвідувача ресторану, - ДБР. ФОТОрепортаж

15 14761
У Харківській області п'яний співробітник СБУ влаштував стрілянину з травматичного пістолета в розважальному закладі і поранив людину.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

"2 вересня 2020 року близько 4:00 ранку старший консультант-експерт СБУ, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння у розважальному закладі, здійснив три постріли із спеціального засобу "ПМ-Т", внаслідок чого 30-річний громадянин отримав декілька кульових поранень... Тяжкість тілесних ушкоджень потерпілого наразі встановлюється", - сказано в повідомленні.

Слідчі вилучили на місці пістолет ПМ-Т, два магазини, 13 набоїв з гумовою кулею та три гільзи.

Читайте також: Поліція Київщини встановила 22 учасників конфлікту зі стріляниною біля ресторану на міському пляжі в Українці

Кримінальне провадження розпочато за ч.4 ст.296 (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї) Кримінального кодексу України. Покарання за цією статтею - позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.

Пяний співробітник СБУ стріляв у відвідувача ресторану, - ДБР 01
Пяний співробітник СБУ стріляв у відвідувача ресторану, - ДБР 02
Пяний співробітник СБУ стріляв у відвідувача ресторану, - ДБР 03
Пяний співробітник СБУ стріляв у відвідувача ресторану, - ДБР 04
Пяний співробітник СБУ стріляв у відвідувача ресторану, - ДБР 05

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • 133133
    Заведение развлекательное ?

    Развлекательное !

    Чувак развлекался.

    какие претензии ?
  • Владимир Кононов ef30fc59
    Наша служба и опасна и трудна и без водки не особенно видна!
  • phantom4
    Вспомнилось
    "Раннее утро, хмурые лица
    это чекисты идут похмелиться"
    П'яний співробітник СБУ стріляв у відвідувача ресторану, - ДБР - Цензор.НЕТ 7597
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини