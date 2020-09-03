Без Цензури в прямому ефірі: "Референдум" для ОРДЛО/ Тотальний Єрмак/ "Приватна" вечірка Коломойського і ОПЗЖ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
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Сьогодні в прямому ефірі "Без цензури" поговоримо про найгарячіші події і тривожні тенденції. Як завжди, нічого особистого - тільки факти.
- Все буде референдум. Чому Зе-влада так поспішає з законом про референдум?
- Чи треба боятися легалізації ОРДЛО через референдум від Зе-команди?
- Наступний пішов. Чим Лерос вибісив Офіс президента і самого Зеленського?
- Тотальний Єрмак. Як ще рік тому нікому невідомий продюсер перетворився в одного з наймогутніших людей у країні?
- Печерне правосуддя. Чому державний "Приватбанк" майже програв друзям Коломойського майже 350 мільйонів доларів?
- Як екзотичні рішення українських судів загрожують нашим з вами кишеням?
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