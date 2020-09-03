Новини Відео

Без Цензури в прямому ефірі: "Референдум" для ОРДЛО/ Тотальний Єрмак/ "Приватна" вечірка Коломойського і ОПЗЖ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

8 84626
Сьогодні в прямому ефірі "Без цензури" поговоримо про найгарячіші події і тривожні тенденції. Як завжди, нічого особистого - тільки факти.

- Все буде референдум. Чому Зе-влада так поспішає з законом про референдум?

- Чи треба боятися легалізації ОРДЛО через референдум від Зе-команди?

- Наступний пішов. Чим Лерос вибісив Офіс президента і самого Зеленського?

- Тотальний Єрмак. Як ще рік тому нікому невідомий продюсер перетворився в одного з наймогутніших людей у країні?

- Печерне правосуддя. Чому державний "Приватбанк" майже програв друзям Коломойського майже 350 мільйонів доларів?

- Як екзотичні рішення українських судів загрожують нашим з вами кишеням?

Ставте питання в коментарях і, звичайно, не забувайте про лайки і підписку на наш канал, адже ми тут разом із вами відвойовуємо український Youtube!

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • валя фанюк 5fe0fd94
    когда они говорят сами на себя элита- так и напрашиванется- подзаборная
  • Utred Ragnarsson
    Ведучі гарно пройшлися по сектантах парАшенка. З Соєрига такий патріот, як з Барадатай Бабушкі дєдушка
  • artur lembo
    Без Цензуры ваш стоп-кадр на черном фоне просто полнейшая безвкусица. Типа чуть не из Секретных материалов, но вам это не идет. Не фасон.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини